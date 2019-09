發表前導覽/除了三鏡頭與新色,蘋果新品還能關注什麼?

2019-09-10



蘋果預計在美國西岸時間9月10日上午10點於賈伯斯劇院舉辦秋季新品發表會,在先前已經有不少傳聞與消息曝光之下,似乎又再次可以描繪蘋果預計公布新品細節。這次mashdigi網站也以目前市場傳聞消息,以及部分掌握資訊整理此次新品發表會預計公布產品項目。

新版作業系統

在今年WWDC 2019揭曉新版iOS 13、iPadOS 13、macOS 10.15 Catalina、watchOS 6、tvOS 13之後,自然也會在秋季新品發表會上公布最終加入功能。沒意外的話,新版作業系統將會隨著新款iPhone上市一併釋出正式版本更新,而macOS 10.15 Catalina有可能會在稍晚時候才會釋出正式版本。

在此次改變中,首度獨立的iPadOS 13,將會讓iPad系列機種操作體驗與原本作業系統有更大區隔,其中便是應用iPad相對更大尺寸設計的螢幕增加多工應用體驗,同時也強化手寫筆應用功能,讓iPad能發揮更多平板以外使用效率,藉此增加iPad系列產品獨特性,避免淪落僅只是放大版的iPhone使用模式。

而此次更新的macOS 10.15 Catalina,最大改變就是藉由Project Catalyst設計方案,讓開發者能藉由單次編碼即可對應所有蘋果裝置平台環境使用,除了簡化app開發流程,同時也讓後續維護變得更加簡單,同時也能讓開發者快速、簡單地將原本iOS平台上的app移植到macOS 10.15 Catalina上運作,意味將能藉由iOS平台app豐富macOS平台的使用體驗。

另外,新版macOS 10.15 Catalina也加入名為「Sidecar」功能,讓使用者能將iPad Pro當做第二螢幕使用,並且讓iTunes各項功能拆分獨立,變成獨立運作的Apple Music、Podcast與Apple TV,原本透過iTunes同步、管理iOS裝置功能則與新版Find功能整合。

整體使用方面,macOS 10.15 Catalina也加入更多直覺操作,並且支援以聲控操作功能,同時也會將過往的「Find My iPhone」、「Find My iPad」或「Find My Mac」等功能,統整為全新的「Find My」功能。

至於新版watchOS 6將會加入支援睡眠品質量測等功能,而tvOS 13也預期會整合Apple TV+等應用服務。

全新Apple TV+與Apple Arcade服務

今年在春季新品發表會上公布的Apple TV+與Apple Arcade服務,預期會在此次秋季新品發表會上宣布實際上線時間,以及服務預計採用資費。兩款服務預期都會在台灣地區上線,只是實際推行時間能否與美國等市場同步,或是要等到後續公布,目前還無法確認。

推出Apple TV+服務,意味蘋果將會在原創影音內容競爭加倍投資,藉此瓜分Netflix等業者盤據的串流影音服務。而Apple Arcade服務,不僅期望藉由訂閱形式增加遊戲內容被使用機率,同時也能增加Apple TV、Mac系列裝置的遊戲使用體驗,進一步扭轉過往Apple TV、Mac系列裝置給人無法用於遊戲體驗的刻板印象。

Apple Card新消息

蘋果在稍早開放美國境內使用者申辦Apple Card,預期在秋季發表會上將公布近期辦卡申請人數成果,另外也可能公布未來準備推行Apple Card國家地區。在此之前,蘋果已經分別在香港、台灣與日本地區申請Apple Card、Apple Cash在內服務名稱專利。

新款iPhone 11

此次重點沒意外就是新款iPhone 11,另外也預期推出iPhone 11 Pro,以及iPhone 11 Pro Max,其中iPhone 11更是去年推出的iPhone XR後繼機種,因此將會加入多款配色選項,甚至可能加入紫色在內配色,另外則會讓主相機鏡頭數量增加為2組。

至於iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max,則分別為去年推出的iPhone XS與iPhone XS Max後繼機種,主相機的鏡頭總數則增加至3組,其中有一組可能是超廣角鏡頭,連帶地也會讓主相機造型有所改變。

在無線充電方面將會加入反向無線充電功能,另外預期會進一步強化ARKit應用,支援更穩定的擴增實境內容呈現,而防水強度也預期會進一步增強。

至於iPhone 11系列的上市時間,目前有不少消息指稱iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max的上市時間為9月20日,同時台灣也可能成為首發上市國家地區,但iPhone 11有可能會稍晚推出。

Apple Watch series 5

新款Apple Watch series 5預期在外型設計與現有表款沒有太大差異,但會額外加入鈦合金框體,以及再次加入陶瓷框體選項,讓Apple Watch series 5能有更多搭配選擇。另一方面,Apple Watch series 5也會配合軟體提供睡眠品質追蹤,並且增加app啟用效率,同時增加其獨立運作特性。

新款Apple TV

若沒意外的話,蘋果應該會配合新版tvOS 13、Apple TV+與Apple Arcade服務,同步推出全新Apple TV,並且換上新版A12處理器,讓內容能有更好執行效率表現,另外也預期會持續強化Siri互動操作功能表現。

新款配件

相關消息指稱,蘋果準備推出類似Tile的定位技術應用產品,讓使用者能更方便透過「Find My」功能進行定位,並且透過超寬頻技術 (UWB)對應更精準的定位效果。但由於採用超寬頻技術,因此此項配件可能僅有新版iPhone才能使用。

除了類似Tile的配件產品,蘋果也可能同步宣布推出新款AirPower無線充電配件,理論上這個可能性並不高,但先前仍有消息指稱蘋果準備重新推出此款產品。

One More Thing

雖然在Tim Cook帶領風格之下,蘋果幾乎很少再次藉由「One More Thing」公布壓軸產品,但蘋果此次有可能同步揭曉旗下著手設計的擴增實境眼鏡裝置,藉此結合iPhone對應更直覺的擴增實境體驗。

