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發表前導覽／除了三鏡頭與新色，蘋果新品還能關注什麼？

2019-09-10 08:53聯合新聞網 楊又肇

蘋果預計在美國西岸時間9月10日上午10點於賈伯斯劇院舉辦秋季新品發表會，在先前已經有不少傳聞與消息曝光之下，似乎又再次可以描繪蘋果預計公布新品細節。這次mashdigi網站也以目前市場傳聞消息，以及部分掌握資訊整理此次新品發表會預計公布產品項目。

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新版作業系統

在今年WWDC 2019揭曉新版iOS 13、iPadOS 13、macOS 10.15 Catalina、watchOS 6、tvOS 13之後，自然也會在秋季新品發表會上公布最終加入功能。沒意外的話，新版作業系統將會隨著新款iPhone上市一併釋出正式版本更新，而macOS 10.15 Catalina有可能會在稍晚時候才會釋出正式版本。

在此次改變中，首度獨立的iPadOS 13，將會讓iPad系列機種操作體驗與原本作業系統有更大區隔，其中便是應用iPad相對更大尺寸設計的螢幕增加多工應用體驗，同時也強化手寫筆應用功能，讓iPad能發揮更多平板以外使用效率，藉此增加iPad系列產品獨特性，避免淪落僅只是放大版的iPhone使用模式。

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而此次更新的macOS 10.15 Catalina，最大改變就是藉由Project Catalyst設計方案，讓開發者能藉由單次編碼即可對應所有蘋果裝置平台環境使用，除了簡化app開發流程，同時也讓後續維護變得更加簡單，同時也能讓開發者快速、簡單地將原本iOS平台上的app移植到macOS 10.15 Catalina上運作，意味將能藉由iOS平台app豐富macOS平台的使用體驗。

另外，新版macOS 10.15 Catalina也加入名為「Sidecar」功能，讓使用者能將iPad Pro當做第二螢幕使用，並且讓iTunes各項功能拆分獨立，變成獨立運作的Apple Music、Podcast與Apple TV，原本透過iTunes同步、管理iOS裝置功能則與新版Find功能整合。

整體使用方面，macOS 10.15 Catalina也加入更多直覺操作，並且支援以聲控操作功能，同時也會將過往的「Find My iPhone」、「Find My iPad」或「Find My Mac」等功能，統整為全新的「Find My」功能。

至於新版watchOS 6將會加入支援睡眠品質量測等功能，而tvOS 13也預期會整合Apple TV+等應用服務。

全新Apple TV+與Apple Arcade服務

今年在春季新品發表會上公布的Apple TV+與Apple Arcade服務，預期會在此次秋季新品發表會上宣布實際上線時間，以及服務預計採用資費。兩款服務預期都會在台灣地區上線，只是實際推行時間能否與美國等市場同步，或是要等到後續公布，目前還無法確認。

推出Apple TV+服務，意味蘋果將會在原創影音內容競爭加倍投資，藉此瓜分Netflix等業者盤據的串流影音服務。而Apple Arcade服務，不僅期望藉由訂閱形式增加遊戲內容被使用機率，同時也能增加Apple TV、Mac系列裝置的遊戲使用體驗，進一步扭轉過往Apple TV、Mac系列裝置給人無法用於遊戲體驗的刻板印象。

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Apple Card新消息

蘋果在稍早開放美國境內使用者申辦Apple Card，預期在秋季發表會上將公布近期辦卡申請人數成果，另外也可能公布未來準備推行Apple Card國家地區。在此之前，蘋果已經分別在香港、台灣與日本地區申請Apple Card、Apple Cash在內服務名稱專利。

新款iPhone 11

此次重點沒意外就是新款iPhone 11，另外也預期推出iPhone 11 Pro，以及iPhone 11 Pro Max，其中iPhone 11更是去年推出的iPhone XR後繼機種，因此將會加入多款配色選項，甚至可能加入紫色在內配色，另外則會讓主相機鏡頭數量增加為2組。

至於iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max，則分別為去年推出的iPhone XS與iPhone XS Max後繼機種，主相機的鏡頭總數則增加至3組，其中有一組可能是超廣角鏡頭，連帶地也會讓主相機造型有所改變。

無線充電方面將會加入反向無線充電功能，另外預期會進一步強化ARKit應用，支援更穩定的擴增實境內容呈現，而防水強度也預期會進一步增強。

至於iPhone 11系列的上市時間，目前有不少消息指稱iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max的上市時間為9月20日，同時台灣也可能成為首發上市國家地區，但iPhone 11有可能會稍晚推出。

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Apple Watch series 5

新款Apple Watch series 5預期在外型設計與現有表款沒有太大差異，但會額外加入鈦合金框體，以及再次加入陶瓷框體選項，讓Apple Watch series 5能有更多搭配選擇。另一方面，Apple Watch series 5也會配合軟體提供睡眠品質追蹤，並且增加app啟用效率，同時增加其獨立運作特性。

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新款Apple TV

若沒意外的話，蘋果應該會配合新版tvOS 13、Apple TV+與Apple Arcade服務，同步推出全新Apple TV，並且換上新版A12處理器，讓內容能有更好執行效率表現，另外也預期會持續強化Siri互動操作功能表現。

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新款配件

相關消息指稱，蘋果準備推出類似Tile的定位技術應用產品，讓使用者能更方便透過「Find My」功能進行定位，並且透過超寬頻技術 (UWB)對應更精準的定位效果。但由於採用超寬頻技術，因此此項配件可能僅有新版iPhone才能使用。

除了類似Tile的配件產品，蘋果也可能同步宣布推出新款AirPower無線充電配件，理論上這個可能性並不高，但先前仍有消息指稱蘋果準備重新推出此款產品。

One More Thing

雖然在Tim Cook帶領風格之下，蘋果幾乎很少再次藉由「One More Thing」公布壓軸產品，但蘋果此次有可能同步揭曉旗下著手設計的擴增實境眼鏡裝置，藉此結合iPhone對應更直覺的擴增實境體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電

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