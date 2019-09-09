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蘋果計畫以超寬頻技術提昇新款iPhone等裝置定位精準度

2019-09-09 15:05楊又肇

先前已經有消息指出蘋果將在秋季發表會同時公布類似Tile的定位裝置，讓使用者能以此配合iPhone追蹤個人物品，而相關說法更指出蘋果將在此項裝置採用超寬頻 (UWB,ultra wideband)定位技術，藉此對應更遠且精準的定位效果。

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若依照目前應用在Tile之類定位裝置的Bluetooth LE連接技術，大致約可對應100公尺左右定位距離，但若採用超寬頻定位技術的話，則約可將定位距離拉長至500公尺左右，同時定位精度約在10公分誤差距離。

目前還無法確定蘋果計畫推出類似Tile定位裝置的具體應用模式，但預期將能讓使用者透過iPhone更快找到個人綁定裝置所在位置，甚至藉由超寬頻定位技術也能讓新款iPhone，或蘋果新款裝置彼此定位連接，方便使用者透過新版「Find My」功能尋找個人裝置所在位置。

不過，若是藉由超寬頻定位技術才能取得精準定位的話，意味僅能在即將推出的新款iPhone使用此項功能，若是使用現有市售iPhone機種，可能就只能維持透過Bluetooth LE連接技術進行定位，而實際定位距離也會相對有限。

蘋果預計會在美國西岸時間9月10日上午10點舉辦秋季新品發表活動，屆時預期會公布新款iPhone 11、iPhone 11 Pro，以及iPhone 11 Pro Max，另外也會推出新款Apple Watch series 5，並且針對Apple TV產品做更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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