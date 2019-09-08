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蘋果發表會iPhone仍是主角 內容服務將佔一席之地

2019-09-08 20:33中央社 舊金山8日綜合報導

蘋果即將展開的媒體發表會，iPhone預料仍將是關注焦點，但內容和服務預期也將有...
蘋果即將展開的媒體發表會，iPhone預料仍將是關注焦點，但內容和服務預期也將有一席之地。 歐新社資料照
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加州科技巨人蘋果即將展開的媒體發表會，iPhone預料仍將是關注焦點，但蘋果為其裝置逐步提升的內容和服務，預期也將有一席之地。

守口如瓶彷彿成為蘋果的正字標記，他們10日將在矽谷古柏迪諾（Cupertino）的企業總部舉辦發表會，但幾乎沒有透露發表會的相關計畫。

蘋果多年來在秋季舉辦發表會，在購物季開始前，發表新的iPhone機型。

一般推測蘋果將會推出3個升級的iPhone機型，其中包括型號Pro的機種，因為頂級手機的價格將在1000美元（約新台幣3.15萬元）左右徘徊，所以還將有實惠的iPhone XR後繼機型。

一些分析師，表示服務、訂閱內容和線上內容，在蘋果試圖轉移焦點的情況下，將和該公司炫目的硬體共享發表會的舞台。

創意策略公司（Creative Strategies）分析師米拉奈西（Carolina Milanesi）說：「我認為這應該是（蘋果）第一次也將提到服務的發表會。

「當蘋果把服務和硬體視為一項產品時，我們可能得看看那家公司會變成什麼樣子。」

米拉奈西十分好奇，想看10日的發表會上，是否有新手機「綁定」音樂、電視或遊戲服務等，提供給iPhone的方案。

米拉奈西說：「你有機會真的用服務為硬體帶來價值。」

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