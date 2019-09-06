Apple Watch 3項新專利出花招 「手腕解鎖」免密碼

2019-09-06 13:54 聯合新聞網 綜合報導



Apple Watch獲3項專利，其中的「手腕解鎖」功能打破過去蘋果解鎖方式。 路透 分享 facebook

蘋果智慧型手錶Apple Watch每年都會推出新功能，而近期蘋果公司也獲得Apple Watch 的3項專利，除了能在錶帶顯示資訊，也引用「機動帶」自動調整錶帶鬆緊度，但其中最特別的莫過於「手腕解鎖」，透過掃描手腕紋理，民眾不用再輸入密碼，只要一戴上手錶便能自動解鎖。

根據「9to5mac」報導，Apple Watch近期有3項專利獲得美國專利商標局（USPTO）批准，其中「手腕解鎖」打破以往的解鎖方式，透過在智慧錶帶上放置生物辨識感測器（Biometric Sensor）來感測手腕皮膚紋理或汗毛解鎖，所以當使用者一戴上錶帶就能輕鬆解鎖。

除此之外，另一項專利則是在錶帶上安裝指示器，以往使用者必須開啟Apple Watch裡頭的應用程式才能開始紀錄數據，像是行走步數、卡路里等，但透過這項專利使用者將可在錶帶上一覽無遺，由於錶帶上的資訊將以數字或狀態燈的方式顯示，所以會比直接在錶面上顯示來得隱密。

第3項專利則是在錶帶加上「機動帶」的功能，以往如果要在Apple Watch上檢測心跳就必須將錶帶拉緊提升精準度，導致有使用者在運動時感到手腕不適，如今這項專利將可以使錶帶自動調整鬆緊度，讓使用者的手腕不會感到太緊或太鬆也能精準測量數據。

此外，彭博資訊也引述消息人士報導，表示蘋果公司正在為明年的iphone研發屏下指紋辨識技術，目前也正在測試中，預計推出時程將有可能延用在2021年iPhone新機上。