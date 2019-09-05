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文件顯示蘋果新機名稱確實為iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max

2019-09-05 11:08楊又肇

在相關文件內容中，顯示蘋果接下來準備揭曉新機名稱確定就是iPhone 11、iPhone 11 Pro，以及iPhone 11 Pro Max。

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此外，相關資訊也顯示新款iPhone 11將會在9月23日星期一開放銷售，但比照蘋果過往新機上市時間多半選在星期五的情況有些不同，因此目前仍有不少說法傾向支持9月20日星期五開放銷售。而實際上市時間，依然要以蘋果後續公布為準。

以定位來看，iPhone 11將會成為iPhone XR後繼機種，並且提供多彩機身設計選項，而主相機鏡頭也會增加為兩組。iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max自然是iPhone XS與iPhone XS Max後繼款式，但顯然也讓新機後綴名稱加長，最大改變則是將主鏡頭數量增加為三組，有可能加入超廣角鏡頭設計。

至於上市時候，預期三款新機都會搭載iOS 13.1版本作業系統，亦即稍早已經向開發者提供測試的iOS 13.1 beta內容正式版本，而包含macOS 10.15 Catalina、iOS 13、iPadOS 13、watchOS 6、tvOS 13都會在9月23日當天釋出正式版本更新。

另外，蘋果計畫在下週發表活動公布型號各為A2156、A2157、A2092與A2093的新款Apple Watch series 5，其中將會預載watchOS 6，並且區分Wi-Fi版本與LTE版本，錶身則傳出將會加入鈦合金材質，並且擴大推廣陶瓷材質版本，原本不鏽鋼與鋁合金材質也依然會維持銷售。

而相關消息也指出蘋果準備在下週發表活動公布傳聞許久的AR眼鏡設備，以及可透過藍牙配對、類似Tile的位置追蹤配件，但目前暫時還沒有太多消息透露。

相關文件也透露蘋果接下來會在10月的發表活動公布新款iPad裝置，型號分別為A2068與A2198，兩者都會預載iPadOS 13，但前者可能是入門款iPad，而後者則預期是新款iPad Pro，兩款裝置預期同樣支援Apple Pencil 2。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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