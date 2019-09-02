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買不起新iphone想買舊款機 這時入手價格暴跌30%

2019-09-02 13:57聯合新聞網 綜合報導

蘋果將在11日舉行年度發表會，許多人都相當關注新款iphone售價與外型。 圖／...
蘋果將在11日舉行年度發表會，許多人都相當關注新款iphone售價與外型。 圖／擷自蘋果官網
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蘋果iphone手機價格年年創新高，許多人想換新機，但看到新iphone的價格總是下不了手，於是轉而購買上一代或更之前的iphone，根據二手交易網站《Decluttr》的二手估價報告指出，當蘋果年度發表會過後，舊款iphone價格會暴跌30%，且前3個月跌幅最大。

蘋果公司宣布將在11日舉行最新一代iphone和相關產品的發表會，許多人都相當關注iphone新機的售價，準備將原本的手機淘汰，但每年iphone新機價格高昂，許多人紛紛轉而入手舊款手機，對此，二手交易網站《Decluttr》針對了iphone、三星Google等手機做了研究，發現iphone比他款手機更不易折舊，更易保值。

研究指出iphone手機在發表會後的第一個月內價格會下降至少40％，且舊款iphone在發表會當天一過價格就會暴跌30%，但在之後的幾個月價格則會趨於穩定，以每月1%的跌幅下探，因此民眾若是想購買舊款iphone，就必須把握發表會後的3個月，在這期間跌幅最大，且如果能夠搭配今年12月的促銷活動，應該能省下更多荷包。

根據二手交易網站《Decluttr》的二手估價報告指出，iphone在發表會後的...
根據二手交易網站《Decluttr》的二手估價報告指出，iphone在發表會後的3個月內跌幅最大。圖擷自Decluttr
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另外Decluttr也針對去年機款的價格做估計，像是去年新推出的iPhone XR在過去的11個月中貶值了43％，目前轉售的價格為405美元（約1.27萬台幣），而iPhone XS則是在相同的時間內損失了近一半的價值，目前的轉售價格為512美元（約1.6萬台幣），相較於三星和Google等手機貶值速度較慢。

Declutt表示Android手機的折舊速度比Apple設備快很多，三星S10手機在推出幾月內已經貶值了57％，S10 +手機則是已經損失了一半的價值，而Google的Pixel 3XL在發布後的六個月也貶值了58％，這兩家公司的手機都比iphone 失去更多價值。

iPhone三星AppleGoogle

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