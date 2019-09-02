蘋果秋季發表會首次與中國影音平台合作直播串連

蘋果稍早確認將在美國西岸時間9月10日上午10點 (台灣9月11日凌晨1點)舉辦秋季新品發表活動，預期將會揭曉包含iPhone 11在內新品消息。而此次為了吸引更多中國市場消費者觀看，蘋果在中國地區更與騰訊視頻、愛奇藝、優酷、嗶哩嗶哩在內中國影音平台合作此次發表會線上直播。

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如同中國境內手機品牌在發表新機時，通常會串連境內多數影音平台合作線上直播，藉此分攤線上直播流量，並且讓更多消費者能在第一時間知曉新機消息。

而蘋果在此次發表活動中，更針對中國消費市場與騰訊視頻、愛奇藝、優酷、嗶哩嗶哩在內中國影音平台合作，讓更多消費者能透過自己熟悉的線上影音直播平台觀看，但不確定各個影音平台是否也會在線上直播過程提供即時口譯。

由於中國依然是蘋果在美國境外重要市場，同時也是諸多蘋果硬體裝置代工、關鍵元件供應來源，因此在美國政府準備向引進自中國的商品加重課稅，藉此在中美貿易戰爭達成報復效果，蘋果執行長便多次呼籲美國政府應仔細考量關稅加重後造成影響。

以蘋果目前處境來看，自然會在中美貿易戰爭受到極大影響，縱使美國總統川普要求蘋果將產品生產線移回美國境內，但考量關鍵元件運送、進口等成本，以及代工生產所需產線、人力等資源，蘋果仍考慮選擇以中國作為產品代工地點，甚至考量將產線移往其他地區。

同時就中國市場發展情況來看，雖然近期已經逐漸被歐洲市場追趕，但中國市場對於蘋果而言依然重要，因此在不少產品設計、服務應用都是針對中國市場需求打造，甚至在不少更新內容講解也均以中國市場相關情境呈現。

此次發表會中，除了預期公布iPhone 11系列機種面貌，預期也會公布新款Apple Watch 5，除此之外也會宣布新版iOS 13、iPadOS 13、watchOS 6、macOS 10.15 Catalina，以及新版tvOS 13作業系統更新，另外更預期宣布Apple TV+、Apple Arcade服務上線消息。

另一方面，蘋果似乎也準備推出類似Tile可透過NFC、藍牙連接，藉此確認蘋果產品位置的配件產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》