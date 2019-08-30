換上經典彩色蘋果標誌設計？ 蘋果確認將於美國9月10日發表新款iPhone

蘋果稍早釋出秋季發表會活動邀請函，確定將會在美國西岸時間9月10日上午10點 (台灣時間9月11日凌晨1點)，選擇在蘋果總部賈柏斯劇院舉辦。

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從活動邀請函設計來看，蘋果採用類似經典彩色蘋果標誌呈現，同時也加上透明感視覺，或許意味接下來即將發表新機，或許將如市場傳聞加入彩色蘋果標誌元素，或是代表新機將會加入更多色彩選擇。

目前蘋果並未具體透露預計發表內容細節，但預期將會包含新款iPhone、Apple Watch，甚至可能推出輕巧款HomePod。

而在新機名稱方面，蘋果有可能以iPhone 11稱呼新機，而大尺寸機種則會冠上Pro後綴名稱，同時也會加入包含超廣角鏡頭在內的3鏡頭主相機設計，至於iPhne XR後繼機種也會加入雙鏡頭主相機設計。

屆時也會同步宣布iOS 13、watchOS 6、iPadOS 13、tvOS 13，以及macOS 10.15 Catalina正式更新釋出時間，至於是否同步更新Apple TV在內新品，就要看蘋果屆時揭曉內容。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》