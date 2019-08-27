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iPhone不再用羅馬數字命名 三款新機規格預測出爐

2019-08-27 09:53聯合新聞網 綜合報導

新三款iPhone手機規格及售價預測。圖擷自Apple Hub
新三款iPhone手機規格及售價預測。圖擷自Apple Hub
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iPhone新機發表在即，網路上也有越來越多新機的相關消息。據《彭博》最新消息指出，新款iPhone將捨去XS、XR羅馬數字命名方式，而是改以阿拉伯數字命名，XS系列新機則將改名為iPhone 11 Pro。

彭博》22日釋出最新預測結果，蘋果手機將不再以「羅馬數字」命名，而是改回過往阿拉伯數字，XS、XR將成為絕響。三款新機將分別命名為「iPhone 11」、「iPhone 11 Pro」及「iPhone 11 Pro Max」，其中Pro機型為XS系列的延續。

功能方面，Pro機型將搭載全新「三鏡頭」系統，多增加一顆廣角鏡可以擴大相機的視角，捕捉範圍更廣的畫面。此外三鏡頭將能創造更高解析度的照片，低光環境下畫面的品質也會有所提升。Pro機型同時支援Apple Pencil功能，一般機型則沒有。

另一項值得注意的功能是反向充電，未來使用者可以使用無線充電，只要將最新的AirPods放在手機被後即可充電，類似於今年稍早三星所推出的。蘋果也研發出新的防碎技術，讓新款iPhone在掉落時比較不容易損壞。

科技網站《Apple Hub》則整理三台新機可能的規格與售價，當中iPhone Pro仍維持小螢幕但比起一班機型更高規格的設定。iPhone 11將配備4GB記憶體，Pro機型則為6GB。電量方面三台皆超過3110Ah，最大的iPhone 11 Pro Max估計更高達3500mAh。

售價方面，最便宜的iPhone 11要價749美金（約新台幣23522元），iPhone 11 Pro Max最貴來到1099美金（約新台幣34514元）。三款手機都未配置5G系統，可能將在明年推出。《彭博》預估蘋果將在九月發表並販售新機。

iPhone蘋果

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