彭博新聞透露新款iPhone將加上「Pro」名稱

過去一向精準掌握蘋果新品動態消息的彭博新聞，稍早在報導中整理蘋果接下來預期推出新品，其中包含可能會在秋季新品發表會亮相的三款全新iPhone，以及將會換上16吋螢幕規格的新款MacBook Pro，就連iPad Pro、Apple Watch、AirPods與HomePod更新產品也有相關消息整理。

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就彭博新聞報導指稱，新款iPhone將會延續現有iPhone XS、iPhone XS Max與iPhone XR定位更新，其中高階機種將換換上Pro名稱，同時XR版本也會採用數字11作為識別，因此將會推出iPhone XS、iPhone XS Pro，以及iPhone 11三款新機。

更新部分，新款iPhone XS與iPhone XS Pro將會採用以長壓螢幕作動的Haptic Touch觸控操作模式，藉此取代原本3D Touch壓感操作。而在兩款新機都會加入反向無線充電，以及識別角度更廣的Face ID，藉此讓手機解鎖變得更加容易。

至於先前市場傳聞的三鏡頭主相機設計，似乎僅會應用在Pro機種，並且會加強拍攝解像能力，以及更好的夜間拍攝效果，而iPhone XS與iPhone 11則可能維持採用雙鏡頭主相機規格。另外在5G連網部分，蘋果也預期如市場消息不會在今年推出5G連網手機，因此預期5G連網版本的iPhone將要等到2020年才會有進一步消息。

在iPad系列方面，原本9.7吋設計的入門款iPad將會換上10.2吋窄邊框螢幕，現有iPad Pro則會換上新款處理器與相機功能，整體更新幅度顯然不像去年較大。而16吋設計的MacBook Pro則如先前消息，將會藉由窄邊框設計在現有15吋機身放入16吋螢幕，同時也預期會慢慢讓現有15吋機種退離市場，未來可能僅保留16吋與13.3吋機種。

其他產品部分，蘋果也預期會在今年秋季新品發表會上公布新款Apple Watch 5，其中可能加入全新機身材質，先前傳聞具備降噪功能的AirPods也預期會同步推出，另外也可能推出價格相對親民的HomePod，但目前這些說法都未獲得蘋果證實或回應，因此實際細節依然要等蘋果公布為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》