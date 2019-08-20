親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

被控密醫提告敗訴！他列七大罪狀控法院有道理嗎？

這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

新系列iPhone相機功能大有看頭 3C達人期待這3點

2019-08-20 20:27聯合新聞網 綜合報導

3C達人Tim哥認為，今年的iPhone相機新功能有3點相當值得期待。 圖／路透
3C達人Tim哥認為，今年的iPhone相機新功能有3點相當值得期待。 圖／路透
分享

再過不到一個月蘋果就將舉行一年一度的iPhone新機發表會，雖然之前網路上早已流傳了一份疑似為Apple秋季新品發表會的邀請函，上頭清楚地畫出了代表三鏡頭配置的圖樣，也被網友批說有點醜，不過3C達人Tim哥認為，今年的相機新功能相當值得期待。他預測，今年的相機功能可能會加入超廣角、夜拍以及錄影防手震等三項新功能。

超廣角、夜拍以及錄影防手震目前早已實現在安卓陣營的某些款式手機當中，根據ETtoday新聞雲報導，Tim哥表示，iPhone今年從雙鏡頭變成三鏡頭，就代表這幾個相機功能有可能會被加入。消息傳出，今年iPhone新機發表會將在美國時間9月10日早上9點舉行，地點選在賈伯斯劇院。今年會推出的三款新iPhone，分別是iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro以及iPhone 11。其中，iPhone 11是iPhone XR的後繼產品，只不過這次將從單鏡頭升級到雙鏡頭。iPhone 11 Pro則為iPhone XS的下一代產品，其將配有方形凸塊的三鏡頭模組，前鏡頭也將進一步地升級。至於iPhone 11 Pro Max則會是iPhone XS Max的後繼產品。

以往的蘋果手機在功能增加上偏向保守，而今年從雙鏡頭變成三鏡頭，就代表超廣角、夜拍以及錄影防手震等相機功能有可能會被加入。在超廣角方面，Tim哥認為，新iPhone鏡頭廣角度數可望超過三星Galaxy Note 10的123度，落在125~130度左右；而在夜拍方面，過去一直是iPhone較弱的領域，不過今年有望迎頭趕上，雖然還追不上Google和華為，不過有機會與三星、OPPO一較高下。

此外，Tim哥認為，今年的新iPhone因為取消了3D Touch功能，將使得手機內部空間變多，可以再塞一個無線充電板，增加反向無線充電功能，未來可望增加AirPods耳機的用戶黏著度。

iPhone

相關新聞

iPhone發表會邀請函流出？ 外媒：才不會這麼醜

2019-08-20 15:37

iPhone新機9月問市 蘋果鏈先甜

2019-08-20 15:06

蘋果秋季新品 傳Apple Watch在列

2019-08-19 14:39

新iPhone啟動拉貨 機殼廠8月業績估增溫

2019-08-19 13:26

賈伯斯曾看衰 蘋果觸控筆死灰復燃

2019-08-18 19:10

以色列公司控訴 蘋果雙鏡頭設計手機侵害其專利

2019-08-18 12:41

明年新iPhone加速5G浪潮 蘋果自製5G晶片可期

2019-08-18 11:00

傳新款iPhone將與三星旗艦手機螢幕採相同規格 可能加入京東方供應合作

2019-08-17 12:38

iOS 13 開發者介面洩日期！蘋果發表會在9月10日

2019-08-16 16:20

新iPhone大突破！傳富士康員工離職前爆出一堆消息

2019-08-15 20:21

再升級？外媒：新iPad Pro也將配置iPhone三鏡頭

2019-08-12 21:28

蘋果3款新機名流出？強大進階「iPhone 11 Pro」下月發表

2019-08-11 19:44
看更多

熱門文章

iPhone發表會邀請函流出？ 外媒：才不會這麼醜

2019-08-20 15:37

鳳飛飛66歲冥誕 Google首頁重現帽子歌后

2019-08-20 10:15

圖片放大4倍不失真 只要三個步驟

2019-08-20 17:50

日本最大電信公司NTT Docomo 恢復訂購華為P30 Pro手機

2019-08-20 16:12

iPhone新機9月問市 蘋果鏈先甜

2019-08-20 15:06

Sony 8K全陣列LED電視Z9G系列 第三代OLED電視登台

2019-08-19 21:01

用完資金 Blocks模組化手錶確定無法順利推出

2019-08-20 09:15

小米、OPPO與vivo成立互傳聯盟 實現跨品牌手機檔案直覺互傳

2019-08-20 09:05

YouTube原創影音9/24開放免費看 特定內容仍須付費

2019-08-20 09:02

Motorola推出針對手持錄影強化設計的21:9顯示比例手機One Action

2019-08-20 09:15

避免隱私權爭議 Google停止分享部分Android手機數據

2019-08-20 10:38

群創公共顯示器 擦亮逾20座國際機場櫥窗

2019-08-20 14:34

Google開源即時轉錄原始編碼 讓更多開發者以此打造豐富語音工具

2019-08-20 09:07

Google新創加速器提出讓偶像能「近距離」與粉絲互動服務Fundo

2019-08-20 09:08

群創110吋Mini LED公共顯示器 Touch Taiwan亮相

2019-08-20 18:12

機場仍傳統宣傳 群創願大尺寸高畫質顯示器全球放送台灣

2019-08-20 15:35

施崇棠親自上陣 日本發表最新ZenBook、ZenFone 6

2019-08-20 16:49

德國Gamescom登場 華碩趁勢推電競新品

2019-08-20 12:23

打造OTT原創內容 蘋果傳砸60億美元

2019-08-20 11:03

NVIDIA攜手微軟 將即時光影追跡帶進Windows版《我的世界》

2019-08-20 09:01

新系列iPhone相機功能大有看頭 3C達人期待這3點

2019-08-20 20:27

文策院首宗投資合作案啟動 輕量化劇集攻占OTT平台

2019-08-20 18:14

華碩董事長施崇棠帶隊 日本發表最新筆電及智慧手機

2019-08-20 17:00

陸品牌智慧機 Q2東南亞市占62%

2019-08-20 14:40

華碩秀新品 搶電競商機

2019-08-20 14:40

子品牌表現亮眼 紅米Note 7衝出2,000萬支銷量

2019-08-20 19:13

谷歌、臉書、亞馬遜、蘋果涉壟斷？美將聯合調查

2019-08-20 14:31

手機即時翻譯手語！Google AI實驗室推即時手部追蹤技術

2019-08-20 20:31

FGO推限時副本 吸引玩家消費

2019-08-20 17:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top