新系列iPhone相機功能大有看頭 3C達人期待這3點

2019-08-20 20:27 聯合新聞網 綜合報導



3C達人Tim哥認為，今年的iPhone相機新功能有3點相當值得期待。 圖／路透 分享 facebook

再過不到一個月蘋果就將舉行一年一度的iPhone新機發表會，雖然之前網路上早已流傳了一份疑似為Apple秋季新品發表會的邀請函，上頭清楚地畫出了代表三鏡頭配置的圖樣，也被網友批說有點醜，不過3C達人Tim哥認為，今年的相機新功能相當值得期待。他預測，今年的相機功能可能會加入超廣角、夜拍以及錄影防手震等三項新功能。

超廣角、夜拍以及錄影防手震目前早已實現在安卓陣營的某些款式手機當中，根據ETtoday新聞雲報導，Tim哥表示，iPhone今年從雙鏡頭變成三鏡頭，就代表這幾個相機功能有可能會被加入。消息傳出，今年iPhone新機發表會將在美國時間9月10日早上9點舉行，地點選在賈伯斯劇院。今年會推出的三款新iPhone，分別是iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro以及iPhone 11。其中，iPhone 11是iPhone XR的後繼產品，只不過這次將從單鏡頭升級到雙鏡頭。iPhone 11 Pro則為iPhone XS的下一代產品，其將配有方形凸塊的三鏡頭模組，前鏡頭也將進一步地升級。至於iPhone 11 Pro Max則會是iPhone XS Max的後繼產品。

以往的蘋果手機在功能增加上偏向保守，而今年從雙鏡頭變成三鏡頭，就代表超廣角、夜拍以及錄影防手震等相機功能有可能會被加入。在超廣角方面，Tim哥認為，新iPhone鏡頭廣角度數可望超過三星Galaxy Note 10的123度，落在125~130度左右；而在夜拍方面，過去一直是iPhone較弱的領域，不過今年有望迎頭趕上，雖然還追不上Google和華為，不過有機會與三星、OPPO一較高下。

此外，Tim哥認為，今年的新iPhone因為取消了3D Touch功能，將使得手機內部空間變多，可以再塞一個無線充電板，增加反向無線充電功能，未來可望增加AirPods耳機的用戶黏著度。