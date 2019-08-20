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iPhone發表會邀請函流出？ 外媒：才不會這麼醜

2019-08-20 15:37T客邦

圖／取自forbes.com
圖／取自forbes.com
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外媒秀出了一張蘋果邀請函的圖片，這個邀請函的來源目前還無法確認真假，但在網路上廣為流傳。不過外媒則是直接了當的「吐嘈」說：這明顯是假的。圖片中可以看到傳聞三鏡頭方形模組的外觀設計在邀請函上，而這個設計被批評為「史上最醜iPhone」。

這個邀請函上顯示，蘋果發表會將在 9 月 10 日上午 9 點召開，地點在蘋果總部的賈伯斯劇院。而一如以往，邀請函總是要曝光一些新機的特色，而這個圖片則是秀出了三鏡頭模組的輪廓圖。

圖／取自slashleaks.com
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不過，網友指出這是假的邀請函，重要的依據就是這個圖片中蘋果LOGO底部怪怪的，好像是貼圖沒有裁好，像是被切了一刀一樣。

不過，邀請函或許是假的，不過時間則應該是真的，依照蘋果過去的發表會習慣，新的發表會在 9 月 10 日上午 9 點召開應該是八九不離十。而目前多數的媒體認為這次會推出三款新iPhone，有不同的尺寸。而命名可能是 iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。

其中，iPhone 11將搭載5.8英吋LCD螢幕，而iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max則分別搭載6.1、6.5英吋OLED螢幕。其中iPhone 11將是三款中最便宜的機型，升級為後置雙鏡頭，其他兩款後置三鏡頭。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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