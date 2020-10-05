中秋連假為何沒有塞爆？網點出關鍵：聰明人都這樣安排

中秋連假返鄉及出遊人潮多，雖然也發生塞車情況，不過跟端午連假相比，路況似乎順暢不少，對此一名網友好奇「一樣是四天連假，這次為何沒塞爆」，問題曝光後，內行人點出關鍵。

原PO在PTT發文表示，「三個月前的端午節四天連假，國道、各大風景區及聯外道路被報復性旅遊的車潮塞爆，已經結束的中秋也是四天連假，為何沒有太多到處塞爆的新聞？是因為連兩周有連續假期分散出遊人潮嗎？還是說用路人真的變聰明了？」

貼文一出，網友留言回應，「中秋節通常是跟家人團圓烤肉」、「中秋節很多人都是返鄉，跟家人比較少出遊」、「中秋節的重點是聚會烤肉，出遊不是重點」、「說真的，我被端午節到處塞爆的新聞嚇到，這次跟家人回去花蓮富里，選擇搭火車到池上然後租車」、「中秋重頭戲是回鄉烤肉」。

此外，也有人認為「雙周連續假期」是主因，「這次有雙連假，團圓烤肉和出遊可以分開」、「聰明的會把連假排到雙十節一起放」、「中秋節烤肉，國慶連假出遊」、「國慶日假期應該會塞爆，因為中秋節有烤肉活動」、「我是中秋返鄉烤肉，國慶揪朋友出去玩」。