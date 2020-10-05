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烤肉吃「土虱的蛋」拉肚子！急診醫師傻眼：這什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
急診醫師看病歷單滿頭問號，直問「土虱的蛋是什麼？」圖／取自臉書
急診醫師看病歷單滿頭問號，直問「土虱的蛋是什麼？」圖／取自臉書

中秋連假結束，4天假期間許多人參加了不少烤肉聚會，急診醫師表示，連假最後一天急診室病人爆炸，甚至有病人吃了「土虱的蛋」，讓他一頭霧水。

臉書專頁「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」表示，中秋連假最後一天，急診室病人大爆炸，現在人烤肉食材越來越怪，可能是因為沒有烤熟，導致細菌性腸炎的病人變得非常多。

他貼出一張病例照片，只見病人表示「昨天烤肉，吃了土虱的蛋，我跟哥哥都拉肚子發燒」，讓他一頭霧水直說「土虱的蛋是什麼？怎麼以前從來沒烤過？」

有網友推測「會不會是吐司夾的蛋？」、「會不會是吐司加蛋」，也有人說「 我去買藥燉土虱都很請老闆送我一些蛋，我滿喜歡吃的」、「土虱卵，煎麻油不錯吃，但是要煎得夠乾」。

還有人說「我女兒是吃到全身癢到要死了，也去給診所打過針也有吃藥跟擦藥膏，但是她還是整個背部癢到不行，我也是在考慮要不要乾脆掛急診了！」、「唉，我們單位的同事就是因為這樣陸續3位臨時請假」。

甚至有消防局隊員留言「敝分隊兩台救護車，從凌晨開始到剛剛晚上九點，已經執行了大大小小合計30件救護勤務了」。

中秋節 烤肉

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