澎湖連假疏運順利 海空旅客合計逾4萬人次

中秋4天連假今天結束，澎湖疏運再現返台人潮，海空都維持正常，秋節連假合計湧逾4萬人次旅客。

馬公航空站指出，4天的秋節連假，澎湖機場共起降252架次，載運台澎往返旅客超過3萬5000人次，各航班的載客率，到站87%至99%，離站為46%至96%。

至於台澎間的海上交通，航行高雄馬公的台華輪實施夜航，馬公嘉義布袋航線載運有近8000人次往返，昨天和今天分別將連假前2天的遊客如數載送回嘉義。

秋節連假今天告一段落，馬公機場再現返台人潮，各航班幾乎客滿，縣府也在馬公航站設立鄉親服務處來協助候補，至於本島往澎湖的航班，都還有空位，海空交通疏運順利。