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中秋節收假車潮陸續湧現 屏東北上交通大致順暢

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
中秋節連假進入尾聲，屏東收假車潮湧現，北上交通大致順暢。圖／警方提供
中秋節連假進入尾聲，屏東收假車潮湧現，北上交通大致順暢。圖／警方提供

中秋節連假進入尾聲，屏東縣政府警察局檢視連續假期交通狀況，透過大數據分析轄內易壅塞路段，研擬相關疏導作為，其中又以民眾往返墾丁、台東觀光必經之交通要道，台1線、台17線、台9線及台26線等作這次連假疏導交通的重點。

根據屏東警方統計，本次連假車流南下台1、台17線，連假首日上午9至10時，一個小時內即出現3212輛次，為南下最高車流，北上則以昨天下午4至5時段的2676輛次作為該時段的最高車流。

至於連假首日的總車流量，約為3萬2千多輛次，昨天返鄉車潮中則達到3萬餘輛，雖然總車流少於先前的端午連假，但尖峰時段的車輛，並不少於先前幾次的連假紀錄。

屏東警方這次中秋連假除了執行先前規畫的八大疏導措施，更出動空拍機監控車流，主要針對水底寮路段台1線436K處至445.5K處的嘉和路段，並且即時掌控易壅塞路段，實施調撥車道調撥。

截至目前為止，中秋節連假尾聲於台1、台17線的收假期車潮，在今天中午10時過後陸續湧現，下午2至3時左右達到近2千2百輛左右的高車流量以外，其他北上路段大致順暢，警方也預估大約在入夜後8時左右將會恢復正常交通。

中秋節連假進入尾聲，屏東收假車潮湧現，北上交通大致順暢。圖／警方提供
中秋節連假進入尾聲，屏東收假車潮湧現，北上交通大致順暢。圖／警方提供

中秋節 屏東

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