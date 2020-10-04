中秋節收假車潮陸續湧現 屏東北上交通大致順暢

隨中秋節連假進入尾聲，屏東縣政府警察局檢視連續假期交通狀況，透過大數據分析轄內易壅塞路段，研擬相關疏導作為，其中又以民眾往返墾丁、台東觀光必經之交通要道，台1線、台17線、台9線及台26線等作這次連假疏導交通的重點。

根據屏東警方統計，本次連假車流南下台1、台17線，連假首日上午9至10時，一個小時內即出現3212輛次，為南下最高車流，北上則以昨天下午4至5時段的2676輛次作為該時段的最高車流。

至於連假首日的總車流量，約為3萬2千多輛次，昨天返鄉車潮中則達到3萬餘輛，雖然總車流少於先前的端午連假，但尖峰時段的車輛，並不少於先前幾次的連假紀錄。

屏東警方這次中秋連假除了執行先前規畫的八大疏導措施，更出動空拍機監控車流，主要針對水底寮路段台1線436K處至445.5K處的嘉和路段，並且即時掌控易壅塞路段，實施調撥車道調撥。