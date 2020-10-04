影／連假匝道儀控放行僅4秒 民眾：製造國道暢行假象

連假最後一天，國道一號及國道三號預期今天中午過後可能會有返鄉車潮，中部以國道一號彰化路段、國道三號接台76快官、霧峰系統交流道等都是易塞車路段，有用路人反映昨天傍晚從台74線台中南屯快官交流道接南下國道三號時竟塞在匝道近半小時，直呼「太誇張」。

一名用路人反映，昨天傍晚5點多從台中南屯區上74線快速道一路通暢，但到了要接國道三號快官交流道南下匝道時，竟塞在匝道快半小時，後來才發現原來匝道儀控是綠4秒、紅30秒，4秒僅能讓一到二輛車通行，難怪匝道口大塞車，而國道三號則是暢通無阻。

民眾說，儀控管制太誇張，只為了讓主線道國道暢通無阻，卻讓用路人塞在匝道一塞近半小時，不放車上國道，這不是一種「製造暢行無阻的假象嗎？」不知今天再上國道會不會又被塞在匝道半小時？

高工局中區交控中心主任張修榕說，中秋前三天連假中部車流量大約是平常一點五倍，加上中彰投國道及快速道短程旅次也會爆量，所以儀控管制得更嚴格，因為主線道一塞，要消化掉車流更花時間，請民眾要多體諒，不過民眾也可隨時提供路況，若有不合理處，交控中心也會隨時做彈性匝道管控調整。

由於國道一號員林到彰化路段也是易塞路段，為紓緩車流量，今天全天封閉台76線埔鹽交流道匯入國一北上匝道，民眾也應提前改道走替代平面道路。