不是你的局也能吃！他曝中秋用這招就可串門吃烤肉 網：太狂

中秋節除了吃月餅，大家最愛的不外乎就是烤肉了，親朋好友常舉辦各種烤肉聚會，日前就有網友問跟不熟的烤肉是不是很尷尬的一件事？沒想到貼文釣出超強裝熟魔人，分享自己跟完全不認識的人吃烤肉，最後還一起放鞭炮的故事，能夠玩的這麼開心，只需準備「木炭」就行。

原po在PTT的「八卦板」上以「跟不熟的去烤肉是不是找死」為題發問，談到跟不熟的朋友烤肉似乎是件很尷尬的事，貼文釣出神網友回文分享自己在大三時，有次中秋節臨時被學妹找去公園烤肉，學妹讓該網友順便帶3包木炭前往公園，結果網友意外走到別人的烤肉局，最後還是開心烤完。

網友表示，當時買完木炭抵達公園後，本要騎機車進去，結果公園門口剛好有其他民眾也在烤肉，因此只能自己提著3包超重的木炭走進公園裡面，網友走進公園後，就看到有一群人在烤肉，但並沒有找到學妹，心裡便想「學妹可能只是去去就回」。

網友跟在烤肉的一群人說「木炭先放這喔」，烤肉的人當下表情雖然有點怪怪的，但也不以為意的回應網友，之後網友便坐下來狂烤狂吃，啤酒也狂喝下肚，後來發現大家還有準備煙火，也從地上拿起來狂點來玩。

烤了大約兩小時後，學妹才打電話問網友「人在哪？」，網友這才驚覺自己走錯棚，但淡定的網友決定將錯就錯，反正生米煮成熟飯，帶來的木炭也都妹打開使用，就回絕學妹的電話，繼續留下來大吃大喝，順便再把鞭炮放光，最後到臨走前，還被問「要不要開車送你回去」，這逗趣的錯棚烤肉經驗讓網友笑稱「只要有木炭，大家都是朋友」。

貼文一出，鄉民們紛紛回應「雪中送炭真君子」、「這招猛、學起來」、「太神」、「你的木炭能量越大，交到新朋友的機率越大」、「哈哈哈，裝熟魔人是你」。