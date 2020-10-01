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中秋烤肉「魔王食材」好難烤 內行人曝烤前這樣做就行！

聯合新聞網 / 綜合報導
內行網友指出，難烤的食材事前先蒸過或舒肥就行。示意圖／ingimage
內行網友指出，難烤的食材事前先蒸過或舒肥就行。示意圖／ingimage

每到中秋，大家最愛的不外乎就是烤肉，不管是豬肉、牛肉、雞肉及海鮮，只要刷上烤肉醬，擺上烤盤就是一大美味，但是如何挑選適當的烤肉食材，也是一門學問，日前就有網友好奇問到烤肉時，「雞翅自稱第二難烤，那誰敢稱第一？」，結果多數網友認為雞腿才是真正難烤的大魔王，貼文也釣出內行網友指出烤肉關鍵在事前先處理。

原po在ptt的「八卦 」板上發文表示，烤肉時，雞翅不像肉片一樣，可以乖乖躺在烤盤上，雞翅的形狀不平均，擺在烤網上都會歪七扭八，導致受熱很難平均，加上雞翅的皮比較薄，也很容易黏在烤網上，簡直是難烤到不行，因此原po就好奇問「除了雞翅外，還有什麼是第一名難烤的食物？」。

貼文一出，引起熱議，許多網友認為雞腿才是烤肉裡最難烤的食材，表示「當然是裝熟的雞腿阿，咬下去還有血欸」、「 雞腿，骨頭那邊都裝熟」、「 雞腿，外面都焦了裡面還是紅的」、「雞腿肉厚更難」、「沒經驗的人烤雞腿真的是烤到要收攤了都還沒熟」。

另外，也有許多網友認為柳葉魚、香腸、玉米也是烤肉裡不太容易烤的食材，表示「柳葉魚啦，烤熟肚子都爆開了」、「 柳葉魚啦，再來是香腸，要烤很久，不小心都要焦掉」、「香腸吧，不黑超難」、「玉米吧，一小時過去根本不知道熟了沒」。

雖然很多食材不容易烤，但其實只要事先處理，就能輕鬆很多，內行網友就提出許多好方法，「難烤的食材全部先用電鍋蒸過就好啦」、「所有食材都先舒肥過就輕鬆了」、「難烤的交給錫箔紙就對」，還有像是大家認為最難烤的雞腿與雞翅，若懶得事先蒸熟，雞翅只需要在烤前，把關節掰斷，並用竹籤串直，中翅要用刀滑開，雞腿則是切開皮朝下烤，這樣就會好烤很多。

中秋節

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