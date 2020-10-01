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搭飛機近距離賞月 長榮賞月航班首飛高雄
長榮航空「類出國」賞月專案航班，今傍晚6點高雄首飛。這是長榮航空第3次「類出國」班機，但是第1次飛高雄且夜間飛行。很多旅客衝著「近距離」賞月而來，還有人預購了機上折扣商品6萬多元，直呼划算。
長榮航空「類出國」賞月專案航班今晚台北、高雄各一航班起飛，為了賞月，「類出國」班機首度夜間飛行，晚上6點起飛，全程約3小時。高雄航班航程約1732公里，全部309人滿座，1人6588元，靠窗加1000元，機票不到兩周就售罄。
高雄航班由Hello Kitty 夢想機執飛，台北由長榮最新型的787班機執飛。高雄航班沿台灣西岸飛行，除可高空賞月，沿途還可見85大樓、嘉義布袋港、陽明山、台北101，再飛至日本與那島國上空，並依原航路飛經澎湖、台南後返回高雄。
長榮賞月航班並舉辦「呼叫嫦娥」活動，邀名叫「嫦娥」的旅客免費攜一人搭機，高雄航班共有8名嫦娥搭機。75歲黃嫦娥笑說，「終於要從飛機上近距離看我的故鄉了！」蕭嫦娥、游嫦娥說，搭機賞月方式很特別，很開心有機會用如此特別的方式度過中秋。
另一對林姓夫婦說，之前常出國，但因為新冠肺炎疫情關係，很久沒出國；喜歡Hello Kitty的先生還特地穿了粉紅色襯衫搭機。林太太還說，機上購物優惠、折扣多，已預購約6萬多元的美妝、手表等商品，「省下的錢，快把機票賺回來了」。
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