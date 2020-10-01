中秋烤肉餵毛小孩 愛它反害它增加身體負擔

中秋節連假起跑，民眾會與家人一起烤肉度佳節，台北市政府動物保護處今天提醒，別把烤肉或人用食物餵毛小孩，像月餅、柚子等，否則可能引發寵物腸胃炎、胰臟炎等狀況。

今天是中秋節連假首日，民眾會與家人朋友相聚烤肉度節日，動保處表示，建議飼主別輕易拿人用食物餵毛小孩，因狗、貓的飲食消化和生理代謝與人類不同，若吃到烤肉、月餅等油膩食物，可能造成毛小孩腸胃炎、胰臟炎等，最嚴重狀況會致死。

動保處指出，像烤肉醬大部分含洋蔥成分，毛小孩吃到後，可能引發溶血性貧血，此外，醬料的鈉含量也偏高，對寵物心臟、腎臟代謝負擔大，容易引發後續疾病。

動保處表示，飼主別因一時心軟而餵食毛小孩諸如烤肉、月餅、柚子等食物，才能避免引發寵物身體不適，建議可提供寵物食品給毛小孩解饞食用。

動保處指出，飼主買寵物食品時，可先初步檢查品質，若外包裝破損、瓶身鼓脹或有異物時，應避免購買或餵食毛孩，購買寵物食品前可至農委會「寵物食品申報網」查詢產品相關資訊。