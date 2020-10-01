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中秋遊覽金瓜石九份 警方將視流量交通管制

中央社 / 新北1日電
新北市政府警察局瑞芳分局表示，中秋連續假期首日，截至下午4時20分，九份與金瓜石等風景區交通狀況良好。圖為資料照片。記者邱瑞杰／翻攝
新北市政府警察局瑞芳分局表示，中秋連續假期首日，截至下午4時20分，九份與金瓜石等風景區交通狀況良好。圖為資料照片。記者邱瑞杰／翻攝

新北市政府警察局瑞芳分局今天說，中秋連續假期首日，截至下午4時20分，九份金瓜石等風景區交通狀況良好，但如果流量增加，將擴大交通管制範圍。

瑞芳分局說，截至下午4時20分，九份與金瓜石等風景區交通狀況良好，停車場都還沒停滿，目前還沒實施交管。

瑞芳分局表示，中秋連續假期加強取締市區道路違規停車，透過車流量分流管制、停車場調配及協調大眾運輸運量，讓風景區不再車滿為患。

金瓜石、九份景點交通管制措施包括每天視實際交通狀況機動疏導自行駕車前往民眾，車流量順暢下，僅管制遊覽車、中型巴士等大型車輛，停放於山腰9號、新9號停車場及山腳下水湳洞停車場，旅客轉搭接駁公車進入，其他小客車自由通行。

警方說，九份地區等大型停車場停車量達8成時，警方開始實施A級交通流量疏導管制，將上山車輛引導到山腰9號停車場及水湳洞停車場停放，讓民眾轉搭接駁公車。

警方說，如果遊客持續進入，停車空間不敷使用時，為遊客及車輛安全，警方採雙A級擴大交通流量疏導管制，全面禁止車輛上山，僅開放公車等公共運輸車輛進九份地區，直到車流量紓緩為止；這段期間請遊客到周邊景點如象鼻岩、深澳漁港或南雅奇岩遊玩，避免人潮擁擠。

警方說，金瓜石、九份地區汽車停車場可停放小汽車約930輛，包括勸濟堂停車場、隔頂停車場、福山宮停車場、9號停車場、水湳洞停車場與台陽停車場。

大型車停車場可停放大型車計約380輛，包括9號停車場、新9號停車場與水湳洞停車場。

警方提醒民眾，東北角地區部分加油站僅營業到傍晚或距離很遠，請民眾務必確保車輛油料狀況，避免拋錨路中妨礙交通、壞了遊興。

中秋節 九份 金瓜石

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