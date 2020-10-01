中秋連假正式展開 返回金門班機班班客滿湧現返鄉人潮

連續4天的中秋連假，今天正式展開，從昨天下午起飛往金門的班機就班班客滿，報到率都接近滿載，今天從台灣各地飛往金門航班，一整天共有46架次，搭載率也都是百分百，倒是反向從金門飛往台灣的，不少班機都有空位。

中秋節是中國人的大日子，幾乎旅外的遊子都會返鄉跟家人團圓，航空輸運幾乎都是班班客滿，還要出動中秋包船輸運，今年也不例外，不少人看到機場熱烈的情況，直說看不出來有絲毫疫情的陰影。

今天金門尚義機場的旅客很多，比今年清明返鄉的人潮還多，總計今天立榮從台北、台中、高雄、嘉義等地飛往金門的航班共有25架次；華信航空從台北、台中飛往金門共16架次，每班都客滿，一位難求。

據航空業者透露，其實整體而言，今年航班增加的並不多，只是業者都把機型放大了，從原先只能載70多人的小飛機改飛能搭載180多人的A321，整體運能都大幅提升。