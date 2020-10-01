一張圖看烤肉食材熱量排行 營養師：第1名的70%都是油！

中秋連假的烤肉團已經蓄勢待發了嗎？先前報導大家最愛的烤肉食材首推牛小排，蝦蟹等海鮮也是烤盤上不可或缺好料，但有營養師提醒大家，民眾常烤的加工品大多熱量很高，應該小心不要食用過量。

經常曝光於健康節目的高敏敏營養師在個人臉書粉專上貼出一張中秋烤肉熱量排行圖，列出台灣民眾烤肉時常見的食材，其中有許多食物加工品，例如豬血糕、貢丸、甜不辣、香腸、培根...，高敏敏提醒這些加工品的熱量總是名列前茅，尤其勇奪冠軍的百頁豆腐「一點都不像外表那麼清純，白白嫩嫩的外表下其實油脂滿滿」，她解釋百頁豆腐為了要讓吃起來的口感軟綿綿，需要大量油脂，以大豆蛋白、澱粉、蛋白粉、大豆油、調味料、鹽、糖製作而成，光油脂就佔了整條熱量的70%！一條185公克百頁豆腐有361大卡，熱量之高非常驚人。加上它的多孔特性又特別容易吸附烤肉醬汁，「刷一匙醬多了23大卡、鈉含量高達391mg」，一不小心就熱量破表。

高敏敏鼓勵大家多吃蔬菜，「選擇低脂海鮮也比高脂肉好，吃一片薄薄的梅花牛熱量，可以吃5顆大牡蠣、15顆蛤蜊」，正確選擇烤肉食材，就能讓血糖、血壓、血脂不會因為過個中秋節就飆高。

《元氣網》先前也報導中秋烤肉如何吃得健康，只要掌握幾個要訣：避開加工食品、去皮再吃、魚肉搭配青菜、以醃漬取代刷烤肉醬、無糖飲料替代果汁汽水等。烤肉時的準備工作，特別注意烤網選擇不鏽鋼材質、戶外烤肉較安全，竹籤先用冷水煮沸後瀝乾再用，可以減少殘留毒物。聰明烤肉，中秋也可以吃得好又吃得健康。