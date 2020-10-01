國道昨車流量是平日1.3倍 連假首日估達125百萬車公里

今天是中秋連假第一天，高公局表示，昨天國道全日交通量為 113.4百萬車公里，為平日年平均87百萬車公里的1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為平日年平均2.4百萬車公里的1.3倍。

高公局說，昨晚壅塞路段國1南向湖口至新竹、安定至永康等路段於晚間8時後，國3竹林至新竹系統於晚間7時後，車流逐漸疏解，國5則全線時速均可維持在40公里以上，大致順暢。

此外，昨天國5南向雪山隧道全日交通量為4萬2798輛次，較去年中秋連假前一日增加10%，較今年端午連假前一日增加3%。

高公局說，今天截至凌晨5時止，交通量為13百萬車公里，為平日年平均3.7百萬車公裡的3.5倍，預估今天交通量僅達到125百萬車公里。截止上午9時止，國道交通量為32百萬車公里，除國1南向湖口至新竹、國3大溪至龍潭較為車多壅塞外，其餘路段路況大致正常。

高公局也說，今天國道疏導疏導措施包括，上午6時至12時國1內湖至頭份 (含高架堤頂至機場系統 )及國3木柵至香山南向入口高乘載、國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。