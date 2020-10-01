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國道西部路網一早就紫爆 行車龜速不到20公里
今天是中秋連假首日，高公局預估今天國道車流量達125百萬車公里，將會是4天連假中最塞的一天。不過一早從國道車潮看來，國五至今目前都還算順暢，車速保持在6、70公里間；反倒是西部國道路網，像是國一湖口到竹北段，從凌晨就開始塞車，甚至數度出現紫爆，車速不到20公里。
此外，國三大溪到龍潭段、三峽到鶯歌系統、鶯歌到大溪、樹林到鶯歌等路段，以及國一幼獅到楊梅、湖口到湖口服務區、王田到彰化等路段，則是「紅通通」一片，車速平均不到30公里。
高公局「路況預報員」今上午也在「高速小飛力」臉書粉絲團表示，今天預估車流量達125百萬車公里，其中雪隧車流量達1.4萬，整體來算行車狀況都還算正常，建議民眾可以下午再出發。
此外，高公局也提到，目前國一平鎮、國三鶯歌系統都出現壅塞狀況，中部地區主要是彰化路段，預估會持續到下午才會紓解；另外從圓山往大華系統，晚一點也會有往北海岸的車潮出現，靠近南投的路段晚一點車潮也會出來，大概要到中午才會出現。
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