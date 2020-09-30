中秋烤肉需求大 台南牡蠣文蛤價略漲

許多民眾選擇在中秋節檔期烤肉聚餐，文蛤和牡蠣是相當受歡迎的食材，台南沿海養殖戶近日忙著出貨，價格略為上漲，養殖戶希望消費者可多選購在地新鮮農產。

七股牡蠣養殖戶林明德今天告訴中央社記者，許多民眾會在中秋節前後安排烤肉活動，市場上烤肉食材需求提升，而帶殼牡蠣只要上架烤熟，不需任何調味料就很鮮美，有愈來愈受歡迎的趨勢，產地價在需求的帶動下稍微上漲，依大小不同介於每台斤新台幣50元至100元間。

林明德表示，選購牡蠣除了講究新鮮，產地的水質也是決定品質的重點因素，台南沿海的北門潟湖、七股潟湖等產地水質純淨，養出來的牡蠣是烤肉食材首選，且下個月將進入秋冬的傳統收成淡季，喜愛吃鮮蚵的消費者要把握今年最後這一波機會。

台南市七股文蛤產銷班第9班班長郭永慶說，文蛤以每台斤約21顆的大顆粒最受烤肉消費者歡迎，每台斤價格可達90至100元間，一般規格每台斤約30顆，價格在60元左右，比去年同期稍低一些，可能與產量多了一些有關。

台南市政府農業局簡任技正周志勳表示，今年台南市牡蠣養殖面積約1850公頃、文蛤養殖面積約3000公頃，在中秋節檔期的消費需求帶動下價格略為上揚，但產銷穩定，台南七股、北門潟湖都很適合養殖業發展，消費者可多選購在地文蛤、牡蠣，新鮮又美味。