吃蝦配檸檬等於吃砒霜？ 中秋烤肉怎麼吃才安全

農民曆（黃曆）蘊藏老祖宗的智慧，幾乎成了家庭必備書籍，在封底的一張「食物相剋中毒圖解」圖，吃了相剋食物，不是「中毒」就是「必死」，要用「地漿水」、「雞屎白」才能救命，真的有這麼恐怖嗎？

又到中秋全島烤肉節的時刻，豐富的烤肉食材一起吃下肚，有沒有飲食相忌的疑慮呢？依照農民曆「食物相剋中毒圖解」所繪，吃蟹吃柿會中毒、吃蟹吃橘會軟癱，而吃蝦配檸檬等於吃砒霜？！檸檬不正是和海鮮搭配的常用食材嗎？這樣看起來真的好嚇人！到底實情是如何。

▌螃蟹和柿子一起吃會中毒？

依衛福部食藥闢謠專區資訊，柿子富含單寧酸，而螃蟹富含蛋白質，學理上單寧酸容易與蛋白質凝結成塊，同時食用會相互影響，不易消化吸收，造成腸胃不適，甚至會引發腸絞痛的症狀；並非食物中毒。

不僅僅是螃蟹，只要是富含蛋白質的食物，如：海鮮、雞蛋、乳製品及豆製品等，若同時與富含單寧酸的食物一起食用，都可能會導致腸胃不適，建議民眾分開食用。

▌蝦類＋檸檬或維生素C＝砒霜

實際上，「砷」分為兩種「無機砷」以及「有機砷」，前者致癌，後者為無毒。甲殼類如蝦、蟹及貝類雖含有砷，但9成以上以「有機砷」的形式存在，可以很快排出體外，幾乎沒有毒性。

蝦類中含有的砷屬於「有機砷」，且相當微量，有機砷就算與維生素C作用，也不會變成無機砷「三氧化二砷」，也就是砒霜，吃下去必死的傳言完全子虛烏有，民眾不須擔心。

▌花生和毛蟹一起會中毒 要用地漿水解？

毛蟹主要為蛋白質，而花生含豐富的油脂，保存上若未多加注意，可能會產生黃麴毒素，頂多吃到黃麴毒素中毒，不可能同時吃後被毒死。

至於地漿水，是古代混濁的井水經一夜置放後，上頭那層清澈的水。由於這樣的水含礦物質，過去思維中，地漿水能解陰寒體質的毒，但現在來看還是未經殺菌的水。從過去解方來推估，毛蟹沒煮熟可能導致感染問題，花生的黃麴毒素會導致中毒，但絕對不是兩者同時吃了相剋產生的毒。

▌菠菜和豆腐一起會中毒？

菠菜含草酸，豆腐中含有鈣，草酸加鈣會造成結石，會造成結石、腎壞死？其實以化學理論來看，草酸加上鈣兩者會結合，但是在人體裡，兩者在腸胃道結合後直接進入到排便系統，完全不經過腎，而腸胃道不僅不會結石，腎更不可能因此壞掉。