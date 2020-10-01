中秋烤肉不能只知道吃！魷魚、透抽、軟絲、章魚 還傻傻分不清嗎？

中秋烤肉節又來到，澎湃海鮮是一定要的。海洋生物中，小卷、中卷、透抽、魷魚、花枝、軟絲、章魚這些近親家族，除了看起來都是「軟軟的」東西，各位吃貨們分得清楚它們誰是誰嗎？現在一一教你辨別，學著吃出「名」堂來。

首先可以先從足的數目區分，花枝、透抽、小卷、魷魚等都是十腕目，只有章魚屬於八腕目；再來可以從「軀體」來辨別，章魚的軀體像是一顆大光頭，魷魚身上的鰭，像戴著一頂三角形帽子，透抽的肉鰭則呈大菱形，而花枝和軟絲的軀體，看起來像「髮際線」很高的清朝髮型，差別在於花枝身上有紋路。

▌魷魚

別稱柔魚、鎗烏賊。體型最大，生有觸足十條，體型和肉鰭都呈三角形，眼睛沒有眼膜覆蓋。一般常見身長30-60公分，深海巨魷甚至可長到20公尺長，體內有一狹長透明的內殼。

▌花枝

本名墨魚、烏賊，花枝其實是俗稱。體型最圓胖，具有10隻附肢，但左右各有一個收納袋，可將觸腕縮進袋內，身體外觀有紋路，體內有一卵圓形或舟形的石灰質內殼。

▌軟絲

正式名稱為萊氏擬烏賊。屬於鎖管科，外觀長相跟烏賊（花枝）近似，但鰭部比烏賊更寬大，另一特色是眼睛混濁，有層保護膜，體內有寬大透明的角質內殼。

▌小卷、中卷、透抽

三者通稱為鎖管。彼此間差異主要是以體型區分，所以中卷就是透抽，而小卷就是還沒長大的中卷（體型15公分以內）。中卷身型修長，鰭長超過軀體的一半，小卷鰭部稍短，不會超過身體一半，它們在水中呈現透明狀，離開水面後才會變成淡淡的粉紅色。

▌章魚

又稱石居、八爪魚，具有8個腕足，體內沒有內殼。章魚被認為是無脊椎動物中智力最高者，具有高度發達的色素細胞，當遇到危險及靜止時，可以迅速變色，有偽裝作用。