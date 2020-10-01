中秋全台烤肉香！烤香腸先戳洞 搭配芭樂、大蒜吃免驚
中秋佳節全台烤肉香，要如何烤得安心又吃得健康，護理師譚敦慈提供一些注意事項及撇步，讓大家過個愉快的中秋團圓夜。
烤肉、烤肉，肉品食材是活動主角，第一要件就是要烤熟，吃到不熟的食物，食物中的細菌會造成身體負擔，尤其不熟的海鮮或肉類，可能會導致嚴重腹瀉。
▌大型食材可先微波加熱或水煮至八分熟。例如雞腿、雞翅、厚肉排、大蝦、蟹。
▌烤熟別烤焦。油脂過焦會產生丙烯醯胺、易環胺等致癌物質。
▌肉類外層包覆鋁箔紙。避免食物接觸炭火產生有毒物質。
▌肉類烤熟再刷醬汁。避免食物太鹹、烤焦，而且不易判斷熟度。
烤肉食材中，各式風味的香腸也是國人愛吃的食物之一，因製造過程會添加亞硝酸鹽，加熱後會產生亞硝胺，有致癌風險。譚敦慈建議，烤香腸前可以做一些前置處理，去除部分亞硝酸鹽及油脂。
▌用叉子將香腸戳出孔洞。
▌先水煮香腸。冷水時就丟入鍋中，煮沸後撈起瀝乾。
食用烤香腸時，可以搭配大蒜或芭樂一起吃。大蒜含有豐富的硫硒化合物，可抑制亞硝酸鹽轉變成亞硝胺的效用，阻斷香腸、培根、臘肉等加工食品的致癌路徑。
農委會實驗，清除亞硝酸鹽能力最強的水果，前三名都被芭樂包辦。珍珠芭樂、帝王芭樂、紅心芭樂，分別可消除13-18根香腸所產生的毒素，其他適合的水果還有木瓜和鳳梨。
烤肉食材日趨多樣，除了肉類、海鮮，建議也多選些蔬果類，以達到飲食健康平衡。
烤肉時必備的網架，市面上的材質有鍍鋅、不鏽鋼或鐵絲，譚敦熟建議選擇不鏽鋼材質的烤架，不僅較安全還可以刷洗後重複使用，而且烤網不要一開始就放上去，最好等炭燒紅了再架上，並和炭火保持15公分的距離，較能避免食物烤焦。
▌烤網選擇不鏽鋼材質，標號304或316。
▌炭燒紅再放烤網。
▌烤網與炭火保持15公分距離。
另外，鋁箔紙和竹籤也是烤肉時常會用到的器材，鋁箔紙加熱會溶出重金屬嗎？竹籤買來可以直接使用嗎？譚敦慈表示，烤肉時可以放心使用鋁箔紙包食材，但有腎臟疾病者因無法代謝鋁，建議勿用。至於一次性使用竹籤，若擔心有二氧化硫漂白殘留，可先冷水煮沸，瀝乾再用。
▌鋁箔紙霧面朝外。受熱度較好。
▌鋁箔紙勿接觸酸性物質。例如醋、檸檬、番茄醬等，易溶出鋁。
▌竹籤冷水煮沸瀝乾。可減少殘留毒物。
所有烤肉器材、食材備妥，再就是烤肉場所的選擇，戶外場所通風好是烤肉較佳的選擇，若只能選擇在室肉烤肉，一定要注意通風問題，因烤肉燒炭會產生劇毒一氧化碳，還有食材油脂經加熱後，會產生多環芳香碳氫化合物，若吸入過多毒素會產生健康傷害。
▌保持通風。室內燒烤1小時，等同吸入22萬根菸。
▌炭燒紅了再帶進室內並開窗。
▌室內燒烤或選擇電熱鐵板。
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