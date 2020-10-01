喝起來！中秋連假×世界咖啡日優惠攻略 星巴克買1送1、麥當勞免費送

10/1(四)開始就是令人愉快的中秋連假，且正好逢一年一度的「世界咖啡日」，不管你是與親朋好友相約烤肉，還是辛苦的堅守工作崗位，都不要錯過了店家推出的優惠活動，好好度過一個開心輕鬆的中秋假期吧！聯合新聞網整理了各大優惠攻略，咖啡控們不要錯過了！

咖啡業者類

星巴克：5天買一送一

星巴克最新活動「黑咖啡HAPPY HOUR」10月展開，10月1日、10月8日、10月15日、10月22日、10月29日共5天，上午10點到下午2點購買黑咖啡系列飲料，可享買一送一優惠，需相同容量、風味、冰熱，至多買二送二，需注意有些門市不參與活動優惠。

85℃：大杯招牌第2杯20元

85℃推出大杯招牌咖啡(冰/熱)和大杯特濃招牌咖啡(冰/熱)，同品項第二杯特價20元，冷熱飲皆享有優惠。大杯招牌咖啡原價75元，兩杯特價95元，大杯特濃招牌咖啡原價80元，兩杯特價100元，優惠活動僅供民眾現場購買，電話訂購、85Cafe APP線上訂餐系統及其他外送服務皆無法享有此優惠價，活動內容以各門市現場公告為主。

10/1「世界咖啡日」店家推出好康優惠。圖／85℃提供

奎克咖啡：連續15天買一送一

奎克咖啡推出暖男系新品「提拉米蘇拿鐵」，10月1日至10月31日單點或搭配餐點加購「提拉米蘇拿鐵」，加贈50元現金券乙張。

9月30日前加入奎克LINE@好友(帳號搜尋：@cuiqu)，即可於當日中午12點30分收到「全系列咖啡飲品買一送一」的優惠券推播，使用期限至10月14日，連續15天享優惠。

奎克咖啡的「提拉米蘇拿鐵」。圖／奎克咖啡提供

丹堤咖啡：「買一送一」快閃

丹堤咖啡10月1日國際咖啡日當天推出「和世界一起品咖啡」買1送1快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示FB指定畫面，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠。10月1日起，另推出「再來一杯喜事成雙」活動，為期一個月，全門市咖啡飲品第二杯半價，一次購買兩杯，飲品不限品項，第一杯現場領取，第二杯半價且可跨店寄杯。

2020國際咖啡日「買一送一」。圖／丹堤咖啡提供

西雅圖：10月「手沖咖啡第二杯半價」

西雅圖極品咖啡於10月1日至10月31日推廣手沖咖啡，活動期間任選150元(含以下)手沖咖啡享「第二杯半價」優惠。優惠限品項150元(含以下)手沖咖啡，以價低者折扣，且不與其他優惠合併使用。

手沖咖啡也有優惠。圖／西雅圖極品咖啡提供

麥當勞：黑咖啡10元

麥當勞自9月30日中午12點起，於「LINE酷券」推出雙重優惠活動，McCafé 特選黑咖啡（冰/熱）原價55元，特價10元。另外還有特選黑咖啡、特選那堤「買6送3」的優惠。針對返鄉民眾需求，連假指定時段，還可憑麥當勞報報App，免費兌換特選黑咖啡。

自10月1日起至10月4日國道免收費時段（10月1日至10月3日，每日凌晨00:00～05:00、10月4日凌晨00:00～上午10:00），消費者於麥當勞得來速出示「麥當勞報報App」新訊通知畫面，即可免費兌換55元的特選黑咖啡（熱）1杯，藉此陪伴民眾返鄉出遊。

針對「國際咖啡日」，麥當勞推出特選黑咖啡特價10元、指定咖啡買6送3等優惠。圖／麥當勞提供

超商／超市類

7-11：精品美式買3送3

10月1日至10月3日於行動隨時取推出「精品美式咖啡（冰、熱）買3送3」，會員每品項限購5組，冰、熱限量各10萬組、售完為止。另至10月6日還有CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯7折。

全家：

全家從9月23日到10月20日，推出國際咖啡日優惠券組，與全台16家特色咖啡館合作，超商會員以169元加購，享有一杯美式咖啡、以及價值250元的精品咖啡。

萊爾富：大杯美式、拿鐵買5送5

萊爾富10月1日至10月4日推出不限會員Hi Café大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡同品項買5送5；9月30日至10月6日Hi Café大冰珍珠厚奶茶買1送1；Hi-Life VIP會員App則於10月20日前推出「一點就通」活動，最低使用1 Hi點加8元起就能購買優惠商品。

OK超商：美式、拿鐵買2送2

10/1-2推出大杯美式(冰熱)、大杯拿鐵(冰熱)買2送2，限同品項。

全聯福利中心：美式20元、拿鐵30元

全聯10月1日推出冰/熱美式原價25元，特價20元；冰/熱拿鐵原價35元，特價30元，PX GO！全聯線上購則祭出OFF COFFEE全品項優惠，當日限定獨家買10送1。

美聯社：咖啡買一送一

美廉社表示，從10月1日至10月6日推出現煮咖啡全品項買一送一優惠，優惠價格一路到開工。