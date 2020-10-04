中秋連假吃過頭？營養師推薦五大零嘴 解饞又健康

中秋假期連放4天，許多人在家大啖烤肉或是追劇吃零嘴，什麼是收假後要控制卡路里的飲食妙方？根據日本媒體「DIAMOND ONLINE」報導，經過調查20名營養師的意見後，整理出來前五名「健康零嘴」，讓人享口福又不怕營養失調。

第五名：果乾、魷魚絲

果乾一般加工不多，或者也可選擇加工較少的種類。果乾本身通常甜味重，也不容易讓人一次吃太多。不過吃的時候，最好不要搭配有糖飲料，避免糖分攝取過量。

魷魚絲糖分、脂肪不多，不過蛋白質含量豐富，也能補充維生素、礦物質。吃的時候盡量不要使用調味料，並推薦控制在40克（約相當於150卡熱量）以下為佳。

第四名：水果

吃水果能輕易攝取維生素、礦物質。特別是果皮與接近果皮部分的果肉，營養含量最為豐富，因此推薦吃的時候盡量避免削皮，整顆直接吃更健康。如果是在減肥中，可優先食用柑橘類、奇異果或草莓等，避開蘋果、香蕉和芒果等高糖分水果。

第三名：優格

優格含有高鈣、高蛋白質，還能促進腸胃健康。當然吃的時候，盡量選擇無糖的食用。如果嫌味道不夠，可以搭配果乾、堅果等一起吃更添風味。如果在意乳脂肪的話，那就選低脂零脂的類型吧。

第二名：高可可巧克力

巧克力帶有一點甜度，正適合滿足嘴饞。而巧克力中的「可可多酚」具有抗氧化的效果，因此選擇可可濃度高、糖分低的巧克力最為合適。如果其中有夾著堅果，那就更理想了。

第一名：堅果

堅果具有蛋白質、優良脂肪、維他命、食物纖維、鈣質、鐵質等眾多營養素。由於糖分不多，吃堅果也不容易造成血壓急速上升。不過由於脂肪較多，因此也不建議食用過量。推薦選擇減少鹽分、綜合口味的堅果。