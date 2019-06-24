老祖宗夏季濕熱保健的智慧-三伏貼、足貼貼了沒？

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【米總編情報站】

好熱呀！讓人想到三伏天來了！今年三伏天是從7月12日(國曆)~ 8月20日共40天，有些人會去找中醫貼「三伏貼」，期待一整年健健康康，這讓我想到足貼這玩意兒，在家就可以自己貼，幫助身體去濕氣，尤其悶熱睡不好的人，不妨試試。

【來自腳底的記憶】

小時候我家沒有蓮蓬頭，除了一個共用的大洗澡盆，每個人自己還有兩個小臉盆 一個洗屁屁、一個洗腳ㄚ。我媽很愛乾淨，這是不能共用的。至於兒時的我，只覺得麻煩，總是隨便舀盆水、雙腳在地上搓搓就算洗腳了。

記憶中倒是蠻喜歡泡腳的，打完排球後回到家，腳ㄚㄚ泡在暖呼呼的熱水裡，真是舒服，只不過，這實在是件麻煩事，腳已經很痠了，還要去盛熱水，我又常把地板弄濕，泡好腳還要收拾殘局，總讓我覺得更麻煩，因此泡腳的次數並不多。

長大了才知道泡腳是對身體有益的，想想在累了一天之後，如果有人端盆熱水給你泡腳，真是再舒服不過了。然而，這只是米總編的奇想，自己的雙腳自己救，講究速效的現代人，幾乎甚麼渴望都有解決方案，隨著工作越累、腳底越沉重，米總編決定到藥妝店買腳底貼布回來試試。

其實腳底貼布這種東西很早以前就知道，但不知為什麼，一直有個那是老人用的印象，而且覺得腳底貼包東西，感覺很不時尚，哈哈！最近突然想通，意思不就是腳底貼面膜的概念，睡前貼面膜、睡覺貼足貼，一氣呵成的保養術。

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【撐起明天的好腳力】

竹酢貼的原料是孟宗竹，提到孟宗竹就想到美麗的杉林溪，人類很早就發現竹子的很多妙用。日本進口的[ 三樂事竹酢保健貼 ] ，採用日本深山的孟宗竹製成，必須經過 15 年的淨化熟成才會變成竹酢原液，等於是竹子的精華液囉；而且每 100 公斤的竹樹原料，僅能精製成 1 公斤竹酢強効粉末呢

哇！我們輕輕鬆鬆、撕開就貼的腳底貼布，背後竟然是時間淬鍊的大自然恩賜，歷經竹子長大、採收、風乾到熟成，15 年的時間，孩子都念國中了！！真是不能小看這樣小小一包的竹酢貼布，米總編忍不住用感恩的心來謝謝竹子這麼體貼我們的腳。

『酢』這個字就是『醋』，日本有所謂的竹酢、木酢，是取用竹子或木材原料不同而命名，含有多種營養成分與礦物質，可運用於農業、洗浴、美容、生技等產業。竹酢在遇到水氣後會變色，所以建議竹酢貼開封後要儘快使用。貼在腳底、隔天睡覺醒來會變成咖啡色，那是自然現象，不用擔心。

米總編從美國回來的朋友，幾乎每次都會熱感冒、或者是中暑，他們已經不習慣台灣海島型的濕熱感，熱，還挺得住；又濕又黏，真是不舒服。今年回來我讓他們睡覺貼上足貼，他說晚上比較好睡、隔天醒來渾身舒服多了，腳步也輕盈許多，到底是甚麼原理呢？我說，就是把除濕機貼在你腳底呀！

朋友外國住久了，聽不懂身體濕的道理。在咱們中醫的學理裡，對於身體濕氣有完整的論述。尤其是現代人久坐循環差、壓力大代謝慢、吃太鹹易水腫，如果沒有去運動流汗，那麼睡覺的時候可以貼上足貼，在睡眠中幫你除濕，是一種既省時又簡單的保健撇步喔！

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