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總統「薪資夢想說」引網友許願：向總統學幹話

2017-12-26 17:21聯合新聞網 綜合報導

蔡英文總統日前與媒體茶敘時表示，她的最低工資夢想數字是「三萬元」，這樣的薪資夢想...
蔡英文總統日前與媒體茶敘時表示，她的最低工資夢想數字是「三萬元」，這樣的薪資夢想說引發網友舉辦「死老百姓許願大會」。 聯合報系資料照片
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總統蔡英文前（24）日與財經媒體茶敘時表示，她的最低工資夢想數字是3萬元，遭到國民黨發言人洪孟楷笑稱「總統是在和聖誕老人許願嗎？」，網友也在臉書上發起「死老百姓許願大會」，吸引網友留下天馬行空的願望，也有不少網友呼應今年熱門的時事話題許願。

對於蔡總統稱最低工資拉到三萬是她的「夢想數字」，經濟部次長王美花表示，相關的機制都有在運作，「若企業主動響應當然最好」，對於蔡總統的「薪資夢想說」，有網友突發奇想，呼應1月5日將三讀的勞基法修法草案，在臉書辦「死老百姓許願大會」，許多網友踴躍參與，紛紛寫下自己的願望，有網友表示「下輩子讀小學想當班長」、「下輩子當家裡的貓」，另有網友針對過勞、功德說、一例一休等時事許願。

有網友貼出蔡總統與愛貓蔡想想的照片，酸「過勞死後能投胎當資本家的貓咪」。圖擷自死...
有網友貼出蔡總統與愛貓蔡想想的照片，酸「過勞死後能投胎當資本家的貓咪」。圖擷自死老百姓許願大會，我的夢想是(12/24)
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對於今年爭議的工時及薪資議題，某些網友表示「希望全世界的薪水和工時平均分配」、「希望幫資方講話的政治人物體脂像北市房價一樣高」，而針對行政院長賴清德的功德說，也有網友留言反酸「大家要替老闆想，盡量做功德，他賺夠了自然會分給你們」，另有網友呼應日前沸沸揚揚的一例一休，表示自己希望「一天有48小時，這樣就可以七休一了」！

也有網友表示自己的鼻子很塌卻沒錢整型，因此想向總統「學習如何講幹話謊話、讓鼻子攏起來」，另有網友貼出蔡總統與愛貓蔡想想的照片，酸「過勞死後能投胎當資本家的貓咪」，甚至有網友許願「工商團體、政治人物每說謊一次就胖一公斤」引發熱讚，也有網友對於日前的同婚議題高呼，希望自己能透過民法與另一半結婚。

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