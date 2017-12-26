蔡總統提基本工資3萬 部會動腦衝

蔡英文總統昨天表示，政府要加速建設台灣，讓年輕人有更多就業機會，不再低薪。 記者林家琛／攝影 分享 facebook 蔡英文總統前天與媒體餐敘，提出基本工資三萬元的夢想後；她昨天進一步表示，明年是景氣好轉的一年，政府要加速建設台灣，讓年輕人有更多就業機會，不再低薪。

明年元月基本工資，將從現行的二萬一○○九元調漲到二萬二○○○元，在蔡總統拋出基本工資三萬元的夢想，並認為台灣企業其實有能力調薪後，各部會開始構思如何達成目標。

勞動部政務次長蘇麗瓊昨天指出，目前還在收集各方意見，時間表不確定，但勞動部會積極凝聚共識，目前都是開放討論，將在收集意見後做更確切的規畫。

經濟部長沈榮津指出，「經濟部會跟產業界朝這個方向來努力」，要達到這樣的關鍵，還是在產業升級轉型、朝高附加價值前進，才會有更多薪資調整的空間；中小企業會比較辛苦，不過經濟部會輔導。

經濟部次長王美花昨出席立法院受訪指出，基本工資的調整有一定程序，經濟部就是一定要把經濟做好，「企業如果願意主動響應那當然最好」，所以「總統提到這是她的夢想」。

蔡總統昨天在新竹市長林智堅陪同下，前往長和宮參拜；她表示，政府推動包括經濟、產業等建設，明年投入台灣整體經濟後，將能創造很多機會。

蔡總統說，台灣的經濟景氣已越來越好，希望趁此加速建設、投資台灣，盡全力把台灣投資環境做好，增加更多投資與就業機會，也讓民眾不再低薪，讓年輕人能對未來有規畫、有期待。

面對近來的一些抗爭，蔡總統也意有所指說，除了經濟建設外，過去一年，政府做了許多改革，認為這是很艱難的工程，會得罪很多人，讓很多人不適應、不高興，但為了國家長遠發展，「這是不得不做的事」，雖然過程遇到一些波折，但仍讓許多改革工程能夠上路。