親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯促築牆阻陳抗
基本工資3萬？
黨產爭議題難解
百里侯施政回顧
空汙問題待解決
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

白天舒適夜間氣溫稍低 西半部晴時多雲、東部短暫雨

蔡總統提基本工資3萬 部會動腦衝

2017-12-26 00:01聯合報 記者高詩琴林家琛吳佩旻／連線報導

蔡英文總統昨天表示，政府要加速建設台灣，讓年輕人有更多就業機會，不再低薪。 記者...
蔡英文總統昨天表示，政府要加速建設台灣，讓年輕人有更多就業機會，不再低薪。 記者林家琛／攝影
分享
蔡英文總統前天與媒體餐敘，提出基本工資三萬元的夢想後；她昨天進一步表示，明年是景氣好轉的一年，政府要加速建設台灣，讓年輕人有更多就業機會，不再低薪。

明年元月基本工資，將從現行的二萬一○○九元調漲到二萬二○○○元，在蔡總統拋出基本工資三萬元的夢想，並認為台灣企業其實有能力調薪後，各部會開始構思如何達成目標。

勞動部政務次長蘇麗瓊昨天指出，目前還在收集各方意見，時間表不確定，但勞動部會積極凝聚共識，目前都是開放討論，將在收集意見後做更確切的規畫。

經濟部長沈榮津指出，「經濟部會跟產業界朝這個方向來努力」，要達到這樣的關鍵，還是在產業升級轉型、朝高附加價值前進，才會有更多薪資調整的空間；中小企業會比較辛苦，不過經濟部會輔導。

經濟部次長王美花昨出席立法院受訪指出，基本工資的調整有一定程序，經濟部就是一定要把經濟做好，「企業如果願意主動響應那當然最好」，所以「總統提到這是她的夢想」。

蔡總統昨天在新竹市長林智堅陪同下，前往長和宮參拜；她表示，政府推動包括經濟、產業等建設，明年投入台灣整體經濟後，將能創造很多機會。

蔡總統說，台灣的經濟景氣已越來越好，希望趁此加速建設、投資台灣，盡全力把台灣投資環境做好，增加更多投資與就業機會，也讓民眾不再低薪，讓年輕人能對未來有規畫、有期待。

面對近來的一些抗爭，蔡總統也意有所指說，除了經濟建設外，過去一年，政府做了許多改革，認為這是很艱難的工程，會得罪很多人，讓很多人不適應、不高興，但為了國家長遠發展，「這是不得不做的事」，雖然過程遇到一些波折，但仍讓許多改革工程能夠上路。

基本工資勞動部蔡英文薪資
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

洪孟楷批綠自我感覺良好：馬任內5次調基本薪資

2017-12-26 06:33

選前提資本工資3萬 朱立倫被蔡英文譏諷

2017-12-25 23:57

蔡英文選前諷工資3萬可得諾貝爾 鍾沛君：傻眼貓咪

2017-12-25 17:57

蔡英文拋月薪3萬元夢想 勞動部：仍在蒐集各方意見

2017-12-25 13:57

基本工資調到3萬元？ 經部次長：總統的夢想

2017-12-25 10:24

熱門文章

總預算案被卡 柯建銘：軍公教無法調薪

2017-12-25 20:25

勞基法修惡遊行為何失敗？網友總結5原因

2017-12-25 10:21

【重磅快評】小英和北檢都有轉身就走的「謙卑」背影

2017-12-25 08:10

署長司機辱罵衛兵僅調職 朱學恒：當民眾白癡嗎？

2017-12-25 11:25

綠拉「馬維拉」救援 洪孟楷：與蔡英文一起做夢吧

2017-12-25 15:27

影／闖營區辱罵哨兵？葉俊榮：相信役政署長

2017-12-25 13:54

署長被攔 哨兵遭罵「吃狗屎」 還有誰的官威大？

2017-12-25 08:00

促轉條例濫權！馬英九批蔡英文：絕對權力使人絕對腐化

2017-12-25 15:55

商品推薦

贊助廣告

留言

Top