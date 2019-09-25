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「非國民黨附隨組織」趙少康：中央命令 中廣才亂投資

2019-09-25 00:03聯合報 記者王郁惠／台北報導

中廣董事長趙少康昨天強調，黨產會應向國民黨追徵帝寶土地的得利。記者蘇健忠／攝影
中廣董事長趙少康昨天強調，黨產會應向國民黨追徵帝寶土地的得利。記者蘇健忠／攝影
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行政院黨產委員會昨認定中廣公司為國民黨附隨組織，中廣昨發出聲明表示，民國九十四年國民黨營事業中投公司將華夏公司（中廣、中影、中視）以四十億元賣給中時榮麗集團後，中廣就已脫離國民黨，並非國民黨附隨組織。

中廣指出，在李登輝擔任國民黨主席、劉泰英擔任黨營事業管理委員會主席時期，劉泰英主導以八十八億賣給中投公司今日為帝寶的中廣總部土地，由中投公司以九十億轉手賣給宏泰集團的宏盛建設，宏盛建設事後更捐款二點九億給劉泰英擔任院長、李登輝擔任榮譽董事長的台綜院，並指示中廣進行高達廿七億的各項投資，包括中影、京華城等十二項投資。

中廣董事長趙少康表示，都是受到中央命令，中廣才去亂投資一通、虧損累累，這些錢也是賣掉帝寶賺來的錢；他當初只買中廣的媒體部分，沒有買資產部分，中廣現在跟國民黨、華夏是債權、債務關係。

黨產會調查，中廣將土地賣給中投後，相關獲利並沒有匯出，因此並未調查李登輝。趙少康表示，雖然沒有明目張膽從中廣的戶頭把錢拿走，但李用其他五鬼搬運方式，從中廣搬走了很多錢。李登輝辦公室之前曾表示，這些訴訟案都已經被調查過，趙的說法對於釐清事情經過並沒有幫助。

是否擔心未來遭國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）打壓？趙少康表示，ＮＣＣ還是以經營績效來評斷，不是以政治立場來評斷，否則ＮＣＣ就不是一個獨立自主的機構。

至於中廣員工是否人心惶惶？中廣主管撒則表示，「我們都好好的。」後續是否會裁員或縮編？該主管說，「沒有，目前都沒想到這些。」

中廣國民黨李登輝趙少康黨產會劉泰英

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