郭台銘：台股訊息不對稱 鴻海不應綁蘋果

2018-01-31 10:36 中央社 台北31日電



鴻海董事長郭台銘。 本報系資料照 分享 facebook 鴻海集團總裁郭台銘表示，台股有訊息不對稱現象，外資掌握大量訊息及發布的優勢，小股東和內資常受到影響；鴻海是外資喜歡操作的標的，常把鴻海跟蘋果綁在一起，但鴻海已經轉型到平台公司。

鴻海今天召開股東臨時會，其中討論子公司富士康工業互聯網首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在中國大陸上海證券交易所上市案。由於股東出席踴躍，股臨會至9時12分才開始。

郭台銘致詞表示，今天天氣冷，股東仍出席踴躍，很像過年氣氛，希望以後股臨會儘量少開。

談到台灣股市，郭台銘表示，台灣股市有訊息不對稱現象，外資掌握大量訊息，但是中小股東掌握少量訊息，外資有工具發布，有訊息不對稱優勢。小股東和內資常受到外資影響。

郭台銘表示，鴻海基本面不錯，但仍受到消息面影響，容易造成強外資、弱內資的現象。他說，鴻海也是外資喜歡操作的標的，變成外資提款機。股票市場應該是資金調節市場。

他指出，買股票應該要對公司長期經營有信心，鴻海集團過去3年調整升級，外資還喜歡把鴻海跟蘋果掛在一起，其實鴻海已經從硬體公司轉型到平台公司。

談到富士康工業互聯網擬在中國大陸上市，郭台銘指出，中國大陸股東投資結構有很多股民，外資占比僅3成，內資和小股民不會受到外資消息面影響，有兩股力量可以相互對抗。