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郭台銘：鴻海集團將設AI應用研究院

2018-01-31 10:22經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海集團董事長郭台銘今（31）日特地向股東報告鴻海集團工業互聯網AI應用研究院設...
鴻海集團董事長郭台銘今（31）日特地向股東報告鴻海集團工業互聯網AI應用研究院設立計畫。 記者尹慧中／攝影
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鴻海集團董事長郭台銘今（31）日在股東臨時會上透露，鴻海集團將串聯全球工業互聯網生態系統並將籌設全球工業互聯網的AI應用研究院。

郭台銘表示，鴻海預計將於2月2日舉行一場記者會，是與AI有關的簽約儀式，並將成立工業互聯網AI研究院，作為發展20萬台AI工業製造智能機器人的基礎。

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