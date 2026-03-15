中選會大多共識決 主委需謹慎表決

中選會13日表決人事權，主委游盈隆與藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬過關，行政院推薦的胡博硯、黃文玲與陳宗義落馬，新的委員4人加上現任委員4人，外界擔心恐落入偶數決的僵局。學者劉嘉薇15日受訪時指出，過去委員會大多是共識決，若有分歧可事先討論；一位不願具名的學者則說，主委可參與表決，但要謹慎抉擇。

立法院13日行使中選會人事同意權，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬四人過關，連同現任的4位委員吳容輝、黃秀端、陳月端、游清鑫，中選會委員已達8人將可開會，預料游盈隆入主中選會後，首當其衝將是要處理民眾黨立委李貞秀資格及公投綁大選等高爭議案件。

新中選會運作引關注

合議制機關人數向來為奇數，過半人數同意才能議決，避免平手僵局。中選會目前為8人「偶數」，四名是現任委員，另外四名則是藍白同意的人選，屆時中選會討論李貞秀等案，新舊委員4比4的狀態，將對討論產生難以預測的結果。

不過4位執政黨過去提名的委員，在面對李貞秀案時，立場也未必都與執政黨一致。以大法官為例，如今憲法法庭便因為《憲訴法》門檻而無法運作，前總統蔡英文提名的蔡宗珍、楊惠欽與朱富美就不同意其他5位大法官謝銘洋、尤伯祥、呂太郎、陳忠五與蔡彩貞盼讓憲法法庭先運作的主張。

主委可以參與表決

因此，各界都相當關注新中選會可能運作的狀況。對此，曾擔任過中選會委員的北大公行系教授劉嘉薇受訪的時候表示，中選會委員開會不一定會用表決，有可能會事前設法取得共識。她強調，如今有主委的狀況下，就透過委員會的精神討論運作，至於是否要表決則要看議題，「不見得都是藍綠對決」。

「中選會主委也是委員，可以參與表決！」有不願具名的學者受訪時表示，原則上中選會大多是共識決，過去很少有表決的狀況，但因為過去都是通過行政院的人選，狀況比較單純，如今就看主席如何運作，還有讓各委員都表達意見。

該學者認為，主委也是委員，是可以加入表決的，但不宜每個議題都跳下去參與表決。

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