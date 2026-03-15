盼游盈隆「改過自新、痛改前非」 王義川：收回傷害台灣民主言論

甫獲立法院同意出任中選會主委的游盈隆，過去因多次批評民進黨的言論引發黨內部分人士不滿。民進黨立委王義川今受訪時說，希望游盈隆能痛改前非，把過去傷害台灣民主的言論收回去。

游盈隆曾任民進黨副秘書長，2019年退黨後曾多次批評民進黨，去年大罷免期間更指立委沈伯洋是「民進黨之恥」，引發綠營內部強烈反彈。立法院13日進行中選會人事同意權案投票，游盈隆獲朝野全數支持過關，確定出任中選會主委，民進黨團雖有不滿，仍「基於執政黨高度」全數投下同意票。

王義川日前在Threads發文，喊話游盈隆「給你一個改過自新的機會」，希望他自省、悔改，以後不要再做出傷害台灣民主的事。

今天他南下桃園為市議員余信憲掃街拜票時受訪時也再度表示，游盈隆過去發言讓他認為「不是一個稱職的中選會主委」，但既然已經獲得提名並即將就任，希望他能痛改前非、改過自新，發揮中選會主委應有的中立角色，把過去傷害台灣民主的言論收回去，「給他一次改過自新的機會。」