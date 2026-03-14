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游盈隆將任中選會主委 總統府：期待本於專業為國服務

中央社／ 記者吳書緯、溫貴香台北14日電
立法院13日投票表決中選會人事同意權案，主委被提名人游盈隆與委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬獲得全票同意。圖／聯合報系資料庫 張幼芳
立法院13日投票表決中選會人事同意權案，主委被提名人游盈隆與委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬獲得全票同意。圖／聯合報系資料庫 張幼芳

立法院昨天通過中選會主委被提名人游盈隆等人事同意權，但民進黨推薦人選仍被藍白陣營封殺。總統府發言人郭雅慧表示，恭喜游盈隆將出任中選會主委，民眾也都期待他能夠本於專業，為國服務。

立法院會昨天進行中選會人事同意權案記名投票。其中，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲（國民黨推薦）、蘇嘉宏（國民黨推薦）、蘇子喬（台灣民眾黨推薦）等4人，均獲立法院同意為中選會委員；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義遭否決。

台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，邀請總統賴清德致詞、台灣智庫榮譽董事長陳博志、外交部長、台灣智庫共同創辦人林佳龍等人發表致詞；郭雅慧於開幕式後接受媒體聯訪。

針對游盈隆等中選會人事案獲立法院同意，但民進黨推薦人選遭藍白封殺，郭雅慧表示，在民進黨內國會是黨團自主，恭喜游盈隆將出任中選會主委，民眾也都期待他能夠本於專業，為國服務。

林佳龍 總統府發言人 賴清德

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