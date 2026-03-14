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綠委怨高層和在野沒談好 中選會人事平白被藍白占便宜

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
立法院投票表決中選會人事同意權案，通過主委游盈隆等4人人事案，綠營推薦的胡博硯等3人遭封殺。圖／聯合報系資料照片
立法院投票表決中選會人事同意權案，通過主委游盈隆等4人人事案，綠營推薦的胡博硯等3人遭封殺。圖／聯合報系資料照片

中選會人事同意權案，民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義全遭在野封殺。有民進黨立委不滿表示，固然這是在野黨惡意在先，但執政黨高層顯然未獲得在野承諾讓民進黨推薦人選過關；在這情況下，不少綠委都不理解，高層為何貿然送出主委給藍白，還用黨紀壓著大家投同意票，最後只是平白被占便宜。

一位民進黨立委指出，執政黨對在野黨釋出善意，給出包括主委被提名人游盈隆在內多個人選前，應先確認在野黨也會對等釋出善意，這也是昨天黨團大會上多位綠委提出質疑，直言游近年來對民進黨多有批評，同意票蓋不下去的原因；要大家含淚投票不是不行，但執政黨總要有所斬獲，民進黨推薦人選也要通過，不能真心換絕情。

據悉，民進黨團昨天在黨團大會確認投票意向時，綠委對游盈隆提出諸多批判後，民進黨團總召蔡其昌向綠委們表示，沒有要大家認同這些被提名人的意識形態，但是這回審查的是中選會人事，還是希望回歸到專業角度看待，審視這批被提名人是否符合勝任標準；綠委們並未再有進一步意見，黨團於是做出一致同意票決議。

綠委指出，昨天黨團大會之前，包括英系、正國會等對游盈隆有意見的派系，都已收到消息，游盈隆是賴總統提的人，總統軍令狀已下，黨團大會其實就是抒發意見，對結果不會有改變；蔡其昌喊出「一致決」後，意味著黨紀已經壓在頭上，綠委們也都明白意思，於是沒再多表示意見。

派系人士表示，年初五院新春茶敘時才以「化」字作題，但從中選會人事案看來，在野黨在立院毫無化解朝野僵局之意，既然執政黨、在野黨共同推薦人選一起過關，這路線也行不通，高層未來在人事案，是否還要讓出一定名額給在野黨推薦，值得深思。

蔡其昌 中選會 游盈隆

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