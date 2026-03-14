中選會人事僅3民進黨推薦者遭封殺 林濁水：正式的聯合內閣才可能解套

立法院昨天進行中選會人事同意權案投票，僅民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯等3人遭在野封殺，在野推薦的3人全數過關。前民進黨立委林濁水表示，現在藍白是國會聯合執政黨，將來若有大法官同意權行使時也將複製，要解套，除非新政府組成時推出「正式的聯合內閣」，才有可能。

立法院昨天進行中選會人事同意權案投票，主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬四人過關；民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義遭在野黨聯手封殺。

對於中選會人事案的結果，行政院發言人李慧芝批評，「行政院的誠意沒得到在野黨的善意」，行政院強烈遺憾，難以接受這樣的結果。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨真的是釋出善意，結果看到在野黨根本不是審查人事，而是全面的政治封殺，把審查變成政治封殺的戲碼，「真心換絕情」。

林濁水則在臉書貼文表示，藍白是國會聯合執政黨，中央選舉委會投出這樣的名單，將來若有大法官同意權行使時也將複製。

林濁水分析，就算2024年新國會產生時，賴政府接受陳水扁或其他「自由派」政學界建議的所謂「權力分享」也應該不能解套，除非新政府組成時，朝野協議出「正式的聯合內閣」，才有可能。