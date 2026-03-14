新聞眼／游盈隆入主中選會 偶數委員埋隱患

立法院昨行使中選會人事同意權，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬四人過關，連同現有四委員，中選會委員已達八人將可開會，預料游盈隆入主中選會後，首當其衝將是要處理民眾黨立委李貞秀資格及公投綁大選等高爭議案件。

根據中選會組織法，中選會設置委員九至十一人，全體委員二分之一以上出席才能開會。現任中選會委員僅剩下吳容輝、黃秀端、陳月瑞、游清鑫四位委員，低於法定開會所需人數，但經這次立法院行使同意權後，中選會委員為八人，可舉行委員會議並決議。

中選會新任委員名單出爐後，各界也關注中選會對李貞秀案，是否會啟動討論。據了解，在野黨一度沙盤推演考慮是否全數否決名單反制中選會，但考量立委還是針對人選審查，且有三名委員是藍白推薦，游盈隆近期言論還算中立，因此決定過關四名讓中選會得以運作。

合議制機關人數向來為奇數，過半人數同意才能議決，避免平手僵局。中選會目前為八人「偶數」，四名是現任委員，另外四名則是藍白同意的人選，屆時中選會討論李貞秀等案，新舊委員四比四的狀態，將對討論產生難以預測的結果。

儘管現任四名委員當初為執政黨提名，但四名委員在面對李貞秀案時，立場也未必都與執政黨一致。執政黨傾向由「國籍法」的角度切入，將李貞秀的陸配身分，解釋成「雙重國籍」，在野黨則認為要回歸憲法架構而非「兩國論」，未來這四名委員態度也是牽動李貞秀走向的關鍵。

中選會未來挑戰不小，除了政院丟來的燙手山芋李貞秀案，隨著年底九合一選舉即將到來，還要面對立院已修法恢復公投綁大選，及民眾黨也將力推不在籍投票。游盈隆在當選後於臉書期許中選會「應成為台灣民主選舉的守護神」，外界也對游盈隆表現拭目以待。