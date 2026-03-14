人事同意權4人過關 游盈隆將任中選會主委

立法院昨天進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬四人，獲得一一二張同意票過關；民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義遭在野黨聯手封殺。行政院發言人李慧芝批評，「行政院的誠意沒得到在野黨的善意」，行政院強烈遺憾，難以接受這樣的結果。

綠：釋善意真心換絕情

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨真的是釋出善意，結果看到在野黨根本不是審查人事，而是全面的政治封殺，把審查變成政治封殺的戲碼，「真心換絕情」。民眾黨團總召陳清龍則表示，盼游盈隆能以獨立、公正與專業態度領導中選會，使選務機關回歸制度本位。

立法院昨天投票表決中選會人事同意權案，主委被提名人游盈隆與委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬獲得過半數同意。記者許正宏／攝影

藍：不能淪政院橡皮章

國民黨團首席副書記長許宇甄表示，在野黨是針對被提名人的學經歷、過往言論以及是否能秉持行政中立進行嚴格審核，不能因為政院提名就必須全數通過，否則立法權將淪為行政院的橡皮圖章。

根據中選會組織法，委員達五人即可開會。一名中選會官員表示，新委員會成立後，即會提案討論審議，預計最快下周完成交接，雖然也有機會召開委員會議，但按照一般開會要在一周前寄簡訊通知，仍有可能於兩周後開會，等於對民眾黨立委李貞秀提出當選無效之訴案件，屆時有可能啟動討論。

中選會僅剩下四位委員，依規定至少有五位委員才能開會並決議。行政院去年十二月將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義七人名單送至立法院。

中選會人事同意權投票 製表／張曼蘋

綠含淚全部投下同意票

立法院昨行使人事同意權案記名投票表決，依規定至少獲得五十七張同意票才算過關。開票結果顯示游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬四人均獲一一二張同意票過關；胡博硯僅獲五十一張同意票、黃文玲獲五十一張同意票、陳宗義獲五十一張同意票，遭封殺。

三黨團昨早為因應中選會人事案都召開黨團大會討論，據了解，民進黨團昨黨團大會內部砲聲隆隆，不少綠委對游盈隆近年批評民進黨而有所不滿，直言同意票蓋不下去，不過黨團最終決議一致性投票，對七位被提名人都投下同意票，也被形容是「含淚投票」。

藍白定調通過「三加一」

據了解，國民黨團傾向「三加一」，除了讓藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬三人過關外，再加上言論較為中立的游盈隆，但考量到民眾黨團可能會同意通過與民眾黨創黨主席柯文哲交情不錯的黃文玲，一直在等待白營態度，而民眾黨團直到昨天上午才正式定調也傾向通過「三加一」。

據了解，民眾黨團在討論中選會人選時，認為胡博硯、黃文玲、陳宗義三人對國內移轉投票態度消極，陳宗義還隱藏曾當過民進黨桃園黨部主委的經歷。

另外，與柯文哲母親交好的黃文玲也落馬受到關注，民眾黨立委陳昭姿昨說，民眾黨依據問卷回覆內容來回討論三、四次，黃文玲被否決是因大部分與民眾黨想法不一致。