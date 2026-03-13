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將任中選會主委感言提台積電 游盈隆：必須是台灣民主選舉的守護神

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
中選會新任委員名單今出爐，中選會主委被提名人游盈隆獲立法院112位立委同意票。圖／報系資料照
中選會新任委員名單今出爐，中選會主委被提名人游盈隆獲立法院112位立委同意票。圖／報系資料照

中選會新任委員名單今出爐，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，均獲立法院同意為中選會委員。游盈隆在臉書發文表示，台灣能昂然立足在世界上，主要靠民主、科技；更具體來說一個是靠自由的選舉，另一個是靠晶片。前者靠中選會，後者靠台積電，中選會的定位，必須是台灣民主選舉的守護神。

游盈隆表示，今天立法院對中選會人事案行使同意權，同意他出任下一屆中選會主任委員。他在此以最誠摯的心，感謝國會跨黨派112位立委一致的支持，得票率99.1%；這是個人至高無上的榮幸，因此更感到責任的重大。

游盈隆說，台灣今天能昂然立足在世界上，主要靠兩個東西，一個是民主，另一個是科技；更具體一點講，一個是靠自由的選舉，另一個是靠晶片。前者靠中選會，後者靠台積電，「這就是我對中選會的定位，它應該是，也必須是，台灣民主選舉的守護神。」

游盈隆表示，未來三年七個多月的任期內，將全力以赴，打造最公平、最優質的選舉競爭環境，讓所有政黨與候選人都能安心地、自由地爭取選民的支持。他的心如秤，絕不偏袒任何政黨，核心價值就是自由選舉，他堅信沒有自由選舉，就沒有民主。

游盈隆指出，今天有三位被提名人沒獲得過半數支持，通過的只有四位，這是美中不足的事，今天本期盼七位被提名人都能順利通過，讓立法院的一小步，成為台灣民主的一大步，但結果並非全然如此，難免有種失落感。

游盈隆說，中選會是合議制，依法應由九到十一位委員組成，原有四位加上現在新產生的四位，也只是八位，並不完整，也必然減損其功能與戰力。天佑台灣，天佑台灣人民，「我將不辜負大家的期待。」

立法院 游盈隆 中選會 台積電 蘇子喬

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