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中選會人事案確定 民眾黨團盼游盈隆領導下回歸獨立性

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
行政院去年將中選會主委、副主委、委員7人名單函送立院審查，立法院今天上午進行中選會人事同意權案投票表決。記者許正宏／攝影
行政院去年將中選會主委、副主委、委員7人名單函送立院審查，立法院今天上午進行中選會人事同意權案投票表決。記者許正宏／攝影

立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決，立法院長韓國瑜宣布投票結果，主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬獲得全體立委二分之一同意，中選會有望重啟運作。民眾黨黨團總召陳清龍表示，盼游盈隆當主委後，能一秉初衷，以獨立、公正與專業態度領導中選會，使選務機關真正回歸制度本位。

民眾黨團說，黨團8名立委認為，中選會委員不僅需具備高度專業能力，更須能依法行政、獨立行使職權，不受政黨或權力影響，若有人為求官職而背棄過往主張，在問卷虛偽作答或立場前後矛盾，黨團難予以同意，經綜合評估後，決定支持游盈隆擔任主委，並同意李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬三位出任委員。

民眾黨團表示，游盈隆過去在公共議題上，屢屢展現知識分子應有良知與勇氣，在權力前保持獨立性格，對社會亂象勇於提出諍言，且游盈隆長期主持民意調查，其研究與評論亦能反映真實民意，為公共討論提供重要參考。

民眾黨團說，上一屆李進勇擔任主委期間，中選會對於選制改革與制度精進多採守舊、消極態度，甚至出現違法沒收立法院公投提案權等爭議，嚴重戕害選務機關公信力。期許新任主委與委員就任後，以更高標準自我要求，讓中選會回歸憲政體制下應有的獨立性，帶領中選會洗刷過去被視為執政黨附隨組織的質疑與汙名。

陳清龍 李進勇 游盈隆 中選會

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