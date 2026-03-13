聽新聞
0:00 / 0:00

中選會委員會議人數有望補足 官員曝最快下周討論李貞秀案

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱屈彥辰／台北報導
民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，先前傳出公部門有意向法院提起當選無效之訴。中選會需等委員人事同意權通過後，將會開委員會議討論。記者許正宏／攝影
民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，先前傳出公部門有意向法院提起當選無效之訴。中選會需等委員人事同意權通過後，將會開委員會議討論。記者許正宏／攝影

民眾黨立委李貞秀資格爭議持續，先前傳出公部門有意向法院提起當選無效之訴。中選會代理主委吳容輝本月初時說，要等中選會委員人事同意權通過後，才有辦法組成新委員會討論。立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決，可望補足開會人數，有中選會官員透露，若順利交接完成，最快下周開委員會議，有望啟動對李貞秀案討論。

由於中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今在黨團會議結束後受訪，表示黨團會議中砲聲隆隆，不過黨團成員體認到，中選會是獨立機關，主委的人選需要跨黨派，也要有一定的高度，執政黨須展現一定的高度，因此黨團釋出善意，決議進行一致性投同意票。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，中選會關係到國家所有大選，事關重大。前主委李進勇違法失職，竟把國會通過的公投案予以否決，肆意濫權。對於中選會委員的人選，立場較中性、政黨意識不那麼強烈的人選，都會予以支持。相信最好的人選進入中選會，能調整整體的氛圍，未來能依法行政，這才是回饋全國民意、讓民意得到伸張。

民眾黨立院黨團今上午開記者會，說明中選會人事投票意向，但對於同意誰、通過人數都諱莫如深，黨團總召陳清龍被問及是否會讓中選會正常運作，他說，中選會是辦理選務的獨立機關，本就應要求正常且獨立運作，尤其2026年即將舉行地方選舉，選務工作必須正常進行，因此今日立法院行使人事同意權，就是要確保中選會正常運作，言語之間透露通過的人數會讓中選會運作之意。

對於中選會人事同意權今將有結果，有機會達到舉行中選會委員會議並決議的5人門檻。一名中選會官員表示，新委員會成立後即會提案討論審議，由於還沒上任，不會今天選完就馬上開會，若下周完成交接，就會召開委員會議。意即有望啟動討論。

代理主委 莊瑞雄 游盈隆 中選會 李貞秀

延伸閱讀

中選會人事牽動李貞秀資格爭議 熟悉人士：現任委員也未必挺兩國論

中選會人事同意權案 立法院會11時40分開始投票

不拒李貞秀立委資格被挑戰 民眾黨團：會讓中選會正常運作

中選會人事同意權案 民進黨團：一致投同意票

相關新聞

人事同意權4人過關 游盈隆將任中選會主委

立法院昨天進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬四人，獲得一一二張同意票過關；民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義遭在野黨聯手封殺。行政院發言人李慧芝批評，「行政院的誠意沒得到在野黨的善意」，行政院強烈遺憾，難以接受這樣的結果。

新聞眼／游盈隆入主中選會 偶數委員埋隱患

立法院昨行使中選會人事同意權，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬四人過關，連同現有四委員，中選會委員已達八人將可開會，預料游盈隆入主中選會後，首當其衝將是要處理民眾黨立委李貞秀資格及公投綁大選等高爭議案件。

將任中選會主委感言提台積電 游盈隆：必須是台灣民主選舉的守護神

中選會新任委員名單今出爐，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，均獲立法院同意為中選會委員。游盈隆在臉書發文表示，台灣能昂然立足在世界上，主要靠民主、科技；更具體來說一個是靠自由的選舉，另一個是靠晶片。前者靠中選會，後者靠台積電，中選會的定位，必須是台灣民主選舉的守護神。

中選會人事3人遭封殺政院批無善意 許宇甄：立法權不是橡皮圖章

立法院今處理中選會人事案，7位被提名人中有3位被提名人未通過，行政院方面批在野黨無善意。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，行政院提名的人選未能通過，問題不在於在野黨是否有善意，而在於提名人選本身的適格性與中立性。

與柯母交好 黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決？白委揭原因

立法院會今進行中選會人事同意權案記名投票表決，通過主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人，否決副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義3人。民眾黨立委陳昭姿今受訪說，黨團針對人選回覆問卷10大問題，包括陸配參政權、國內移轉投票，經3、4次討論才定案，並指黃文玲被否決是因大部分與民眾黨想法不一致。

中選會人事3人遭封殺 政院批在野無善意：政黨立場當唯一考量

立法院今天投票行使中選會7位委員人事同意權，通過主委游盈隆等4人人事案，綠營推薦的胡博硯等3人遭封殺。行政院發言人李慧芝批評，人事同意權應回歸專業審查，行政院強烈遺憾，難以接受這樣的結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。