中選會人事同意權案 立法院會11時40分開始投票

中選會新任委員名單今出爐，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，均獲立法院同意為中選會委員。游盈隆在臉書發文表示，台灣能昂然立足在世界上，主要靠民主、科技；更具體來說一個是靠自由的選舉，另一個是靠晶片。前者靠中選會，後者靠台積電，中選會的定位，必須是台灣民主選舉的守護神。

2026-03-13 21:50