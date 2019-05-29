李進勇案／郭批：綠當救命符 朱轟：真的是亂來

立法院強行通過中選會主委李進勇案，鴻海董事長郭台銘批民進黨踐踏民主進步價值，令人不齒。圖／取自郭台銘臉書 分享 facebook

立法院昨通過中選會主委李進勇人事案，爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘昨晚透過臉書批評，連中選會都淪陷為新東廠，民主進步何在？這是台灣民主政治史上最黑暗的一天。

郭台銘表示，民進黨在立法院強勢通過「被暫時註銷民進黨籍」、政治色彩濃厚的雲林前縣長李進勇來當中選會主委，完全罔顧「選舉中立」，直接踐踏民主進步價值，令人不齒。

郭台銘說，民進黨可以有千百個理由來說服人民，但是司馬昭之心，路人皆知，蔡總統的民調持續輸給行政院前院長賴清德和其他對手，民進黨為了掩護蔡總統連任，竟拿出李進勇來當作蔡總統執政失敗的「救命符」。

郭台銘提到，二○一○年、二○一三年，張博雅被提名為中選會主委時，民進黨是以如何的高標準質疑並反對一位「無黨籍」的黨外前輩。當時還是立委的行政院副院長陳其邁還說中選會為獨立機關，委員應超出黨派之外，依法獨立行使職權，現在行政院長蘇貞昌居然可以理直氣壯的說「法律沒有規範主委要無黨籍」更可悲的是，六十八位民進黨的委員之中竟無一位站出來捍衛民主的價值。

新北市前市長朱立倫昨天在台南說，歷屆中選會主委至少還有點社會公信力，民進黨政府卻指派民進黨代表人物並強行通過人事案，「真的是亂來」，對台灣民主傷害非常大。